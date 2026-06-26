SpaceX рассматривает возможность запуска собственного мобильного сервиса в США

SpaceX планирует запустить мобильный сервис Starlink Mobile для американских юзеров. Об этом сообщила президент и главный операционный директор Гвинн Шотвелл во время встречи с инвесторами относительно недавнего IPO.

Маск планирует открыть свой мобильный сервис на базе Starlink

По словам Шотвелла, SpaceX рассматривает возможность запуска розничного продукта Starlink и может построить собственную наземную мобильную сеть в США. Это потребует от компании создания нового розничного предложения и сделает ее прямым конкурентом трех крупных американских сетевых операторов — Verizon, AT&T и T-Mobile.

В настоящее время компания Илона Маска предлагает более ограниченные услуги, предоставляя операторам типа T-Mobile доступ к своим спутникам для дополнения их существующего покрытия сети.

Подобным образом реализовано партнерство Starlink с "Киевстаром" в Украине. Условия этих сделок не разглашают, но аналитики считают, что компания получает долю доходов от клиентов, чьи мобильные планы включают в себя доступ к спутниковому интернету.

В ходе презентации, связанной с IPO, Илон Маск рассказывал инвесторам о будущих планах SpaceX, включающих запуск центров обработки данных в космосе и строительство колонии на Марсе. Поделиться

Планы по запуску мобильного тарифа рассматривались как потенциальное направление роста, однако публично компания их не подтверждала.

Несмотря на это, в последние месяцы спекуляции становились все более активными, в частности, из-за сделки стоимостью $17 миллиардов с EchoStar за лицензию на беспроводной спектр для усиления своей спутниковой сети. Аналитики считают, что этот шаг является закладкой основы для запуска мобильного плана.

На фоне этих новостей также появилось сообщение, что SpaceX рассматривает возможность приобрести одного из ведущих американских мобильных операторов. Как передает Forbes со ссылкой на аналитика TD Cowen Грегори Уильямса, самым очевидным вариантом является T-Mobile, однако другие опции включают AT&T. Профинансируют это выпустив новые акции, которые не слишком снизят долю имеющихся акционеров.