SpaceX розглядає можливість запуску власного мобільного сервісу у США

SpaceX планує запустити мобільний сервіс Starlink Mobile для американських користувачів. Про це повідомила президентка та головна операційна директорка Гвінн Шотвелл під час зустрічі з інвесторами щодо нещодавнього IPO.

Маск планує відкрити власний мобільний сервіс на базі Starlink

За словами Шотвелл, SpaceX розглядає можливість запуску роздрібного продукту Starlink і може побудувати власну наземну мобільну мережу у США. Це вимагатиме від компанії створення нової роздрібної пропозиції та зробить її прямим конкурентом трьох великих американських мережевих операторів — Verizon, AT&T та T-Mobile.

Наразі компанія Ілона Маска пропонує обмеженіші послуги, надаючи операторам на кшталт T-Mobile доступ до своїх супутників для доповнення їхнього наявного покриття мережі.

Схожим чином реалізоване партнерство Starlink з "Київстаром" в Україні. Умови цих угод не розголошують, але аналітики вважають, що компанія отримує частку доходів від клієнтів, чиї мобільні плани включають доступ до супутникового інтернету.

Під час презентації, пов'язаної з IPO, Ілон Маск розповідав інвесторам про майбутні плани SpaceX, що включають запуск центрів обробки даних у космосі та будівництво колонії на Марсі. Поширити

Плани щодо запуску мобільного тарифу розглядали як потенційний напрямок зростання, однак публічно компанія їх не підтверджувала.

Попри це, в останні місяці спекуляції ставали дедалі активнішими, зокрема через угоду вартістю $17 мільярдів з EchoStar за ліцензію на бездротовий спектр для посилення своєї супутникової мережі. Аналітики вважають, що цей крок є закладанням основи для запуску мобільного плану.

На тлі цих новин також з'явилися повідомлення, що SpaceX розглядає можливість придбати одного з провідних американських мобільних операторів. Як передає Forbes з посиланням на аналітика TD Cowen Грегорі Вільямс, найочевиднішим варіантом є T-Mobile, проте інші опції включають AT&T. Профінансують це випустивши нові акції, які не надто зменшать частку наявних акціонерів.