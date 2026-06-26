SpaceX розглядає можливість запуску власного мобільного сервісу у США

SpaceX планує запустити мобільний сервіс Starlink Mobile для американських користувачів. Про це повідомила президентка та головна операційна директорка Гвінн Шотвелл під час зустрічі з інвесторами щодо нещодавнього IPO.
Головні тези:
- SpaceX розглядає можливість запуску мобільного сервісу Starlink Mobile у США для конкуренції з Verizon, AT&T та T-Mobile.
- Створення роздрібної пропозиції Starlink вимагатиме від компанії нових інвестицій та побудови мобільної мережі.
Маск планує відкрити власний мобільний сервіс на базі Starlink
За словами Шотвелл, SpaceX розглядає можливість запуску роздрібного продукту Starlink і може побудувати власну наземну мобільну мережу у США. Це вимагатиме від компанії створення нової роздрібної пропозиції та зробить її прямим конкурентом трьох великих американських мережевих операторів — Verizon, AT&T та T-Mobile.
Наразі компанія Ілона Маска пропонує обмеженіші послуги, надаючи операторам на кшталт T-Mobile доступ до своїх супутників для доповнення їхнього наявного покриття мережі.
Схожим чином реалізоване партнерство Starlink з "Київстаром" в Україні. Умови цих угод не розголошують, але аналітики вважають, що компанія отримує частку доходів від клієнтів, чиї мобільні плани включають доступ до супутникового інтернету.
Плани щодо запуску мобільного тарифу розглядали як потенційний напрямок зростання, однак публічно компанія їх не підтверджувала.
Попри це, в останні місяці спекуляції ставали дедалі активнішими, зокрема через угоду вартістю $17 мільярдів з EchoStar за ліцензію на бездротовий спектр для посилення своєї супутникової мережі. Аналітики вважають, що цей крок є закладанням основи для запуску мобільного плану.
На тлі цих новин також з'явилися повідомлення, що SpaceX розглядає можливість придбати одного з провідних американських мобільних операторів. Як передає Forbes з посиланням на аналітика TD Cowen Грегорі Вільямс, найочевиднішим варіантом є T-Mobile, проте інші опції включають AT&T. Профінансують це випустивши нові акції, які не надто зменшать частку наявних акціонерів.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-