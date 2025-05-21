Спецоперация ГРУ. Британия разоблачила киберкампанию России против иностранной поддержки Украины

Великобритания вместе с 10 странами-союзниками заявила о разоблачении киберкампании российской разведки, направленной на организации, в том числе занимающиеся предоставлением иностранной помощи Украине.
Главные тезисы
- Британия и её союзники разоблачили киберкампанию российской разведки против организаций, оказывающих помощь Украине.
- Кампания военной разведки РФ представляет серьезный риск для организаций в различных отраслях, включая транспортировку, оборону и ИТ.
Британия разоблачила киберкампанию России против иностранной поддержки Украины
Об этом говорится в сообщении Британского национального центра кибербезопасности (NCSC), входящего в состав Королевского военно-гражданского комитета (GCHQ).
В докладе отмечается, что военная часть 26 165 ГРУ России с 2022 года проводила злонамеренную киберкампанию против государственных и частных организаций.
Это охватывало атаки на организации, вовлеченные в координацию, транспортировку и оказание поддержки Украине, а также на организации в оборонном секторе, ИТ-услугах, морском секторе, аэропортах, портах и системах управления воздушным движением во многих странах-членах НАТО.
Подразделение 26165, также известное как APT 28, смогло получить доступ к сетям жертв кибератаки. В частности, с помощью комбинации методов, включая подбор учетных данных, фишинг и использование разрешений почтового ящика Microsoft Exchange.
Предупреждения NCSC подписали США, Германия, Чехия, Польша, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция и Нидерланды.
Страны призвали организации, которые могут оказаться под угрозой, принять немедленные меры по защите.
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