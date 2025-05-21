Спецоперация ГРУ. Британия разоблачила киберкампанию России против иностранной поддержки Украины

Великобритания вместе с 10 странами-союзниками заявила о разоблачении киберкампании российской разведки, направленной на организации, в том числе занимающиеся предоставлением иностранной помощи Украине.

Британия разоблачила киберкампанию России против иностранной поддержки Украины

Об этом говорится в сообщении Британского национального центра кибербезопасности (NCSC), входящего в состав Королевского военно-гражданского комитета (GCHQ).

Эта злонамеренная кампания военной разведки РФ представляет серьезный риск для организаций, в том числе участвующих в оказании помощи Украине, — заявил Пол Чичестер, директор по операциям NCSC. Поделиться

В докладе отмечается, что военная часть 26 165 ГРУ России с 2022 года проводила злонамеренную киберкампанию против государственных и частных организаций.

Это охватывало атаки на организации, вовлеченные в координацию, транспортировку и оказание поддержки Украине, а также на организации в оборонном секторе, ИТ-услугах, морском секторе, аэропортах, портах и системах управления воздушным движением во многих странах-членах НАТО.

Подразделение 26165, также известное как APT 28, смогло получить доступ к сетям жертв кибератаки. В частности, с помощью комбинации методов, включая подбор учетных данных, фишинг и использование разрешений почтового ящика Microsoft Exchange.

Они также атаковали подключенные к Интернету камеры на украинских пограничных переходах и вблизи военных объектов для мониторинга и отслеживания грузов с гуманитарной помощью для Украины. Поделиться

Предупреждения NCSC подписали США, Германия, Чехия, Польша, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция и Нидерланды.