Спецоперація ГРУ. Британія викрила кіберкампанію Росії проти іноземної підтримки України

Велика Британія разом із 10 країнами-союзниками заявила про викриття кіберкампанії російської розвідки, спрямовану на організації, в тому числі ті, що займаються наданням іноземної допомоги Україні.

Британія викрила кіберкампанію Росії проти іноземної підтримки України

Про це йдеться у повідомленні Британського національного центру кібербезпеки (NCSC), який входить до складу Королівського військово-цивільного комітету (GCHQ).

Ця зловмисна кампанія військової розвідки РФ становить серйозний ризик для організацій, в тому числі тих, які беруть участь у наданні допомоги Україні, — заявив Пол Чічестер, директор з операцій NCSC. Поширити

У доповіді зазначається, що військова частина 26165 ГРУ Росії з 2022 року проводила зловмисну кіберкампанію проти державних і приватних організацій.

Це охоплювало атаки на організації, залучені до координації, транспортування та надання підтримки Україні, а також на організації в оборонному секторі, ІТ-послугах, морському секторі, аеропортах, портах і системах управління повітряним рухом у багатьох країнах-членах НАТО.

Підрозділ 26165, також відомий як APT 28, зміг отримати доступ до мереж жертв кібератаки. Зокрема, за допомогою комбінації методів, включно з підбором облікових даних, фішингом та використанням дозволів поштової скриньки Microsoft Exchange.

Вони також атакували підключені до Інтернету камери на українських прикордонних переходах і поблизу військових об'єктів для моніторингу та відстеження вантажів з гуманітарною допомогою для України. Поширити

Попередження NCSC підписали США, Німеччина, Чехія, Польща, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція та Нідерланди.