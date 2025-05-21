Спецоперація ГРУ. Британія викрила кіберкампанію Росії проти іноземної підтримки України

Велика Британія разом із 10 країнами-союзниками заявила про викриття кіберкампанії російської розвідки, спрямовану на організації, в тому числі ті, що займаються наданням іноземної допомоги Україні.
Головні тези:
- Британський національний центр кібербезпеки викрив зловмисну кіберкампанію російської розвідки проти організацій, що надають допомогу Україні.
- Кампанія військової розвідки РФ представляє серйозний ризик для організацій у сферах транспортування, оборони, ІТ, морського сектору та інших галузях.
Британія викрила кіберкампанію Росії проти іноземної підтримки України
Про це йдеться у повідомленні Британського національного центру кібербезпеки (NCSC), який входить до складу Королівського військово-цивільного комітету (GCHQ).
У доповіді зазначається, що військова частина 26165 ГРУ Росії з 2022 року проводила зловмисну кіберкампанію проти державних і приватних організацій.
Це охоплювало атаки на організації, залучені до координації, транспортування та надання підтримки Україні, а також на організації в оборонному секторі, ІТ-послугах, морському секторі, аеропортах, портах і системах управління повітряним рухом у багатьох країнах-членах НАТО.
Підрозділ 26165, також відомий як APT 28, зміг отримати доступ до мереж жертв кібератаки. Зокрема, за допомогою комбінації методів, включно з підбором облікових даних, фішингом та використанням дозволів поштової скриньки Microsoft Exchange.
Попередження NCSC підписали США, Німеччина, Чехія, Польща, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція та Нідерланди.
Країни закликали організації, які можуть опинитися під загрозою, вжити негайних заходів для захисту.
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