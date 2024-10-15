Спецслужбы РФ причастны к массовой волне псевдозаминирований в Украине

Массовые сообщения о заминировании, поступавшие на электронные адреса государственных учреждений по всей Украине, оказались ложными. Подавляющее большинство поступило с российских IP-адресов.

РФ может быть причастна к сообщениям о заминировании в Украине

Как сообщили в нацполиции, 14 октября по всем регионам Украины на электронные адреса органов власти, школ, бизнес-центров, гостиниц, редакций СМИ, посольств и других объектов и ведомств массово поступили сообщения об "угрозе террористического акта" и "заминировании".

Подразделениями полиции отработаны все заведения, о которых поступали сигналы о заминировании — все они оказались ложными.

Такие сообщения — это почерк российских спецслужб, которыми они ведут против Украины гибридную войну, пытаясь повлечь за собой массовую панику и истощить систему государственных и правоохранительных органов, — отметили в полиции. Поделиться

В полиции сообщили, что подавляющее большинство сообщений поступило с российских IP-адресов. Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий.

Что этому предшествовало

В ряде городов Украины 14 октября сообщили о минировании государственных учреждений и учебных заведений. На местах работают взрывотехники и кинологи

Так, Киевский апелляционный суд сообщил о том, что им поступило сообщение о заминировании помещения.

Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий. Проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда. Поделиться

Кроме того, поступил вызов о минировании здания Министерства культуры и стратегических коммуникаций. Туда уже прибыли правоохранители и приступили к проверке здания.

В то же время после 12:00 в Сумах в 10 различных государственных учреждений поступило сообщение о минировании зданий.

Среди вероятно заминированных зданий были: Заречный суд, управление образования и науки Сумского городского совета, сервисный центр на улице Белопольский путь и здание казначейства.

В то же время во Львове также поступили сообщения о заминировании учебных заведений и ряде зданий. Несколько учебных заведений проводят эвакуацию учащихся через сообщения о заминировании

Издание LIGA.net пишет, что также получило уведомление о минировании своего офиса в Киеве.

Взрывчатку искали также в школах, горсоветах, помещении Высшего совета правосудия и других учреждениях. В частности, известно о случаях в Киеве, на Черниговщине, Сумщине, Житомирщине, во Львове, Запорожье, Ивано-Франковске, Тернополе и других городах.