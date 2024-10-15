Спецслужбы РФ причастны к массовой волне псевдозаминирований в Украине

Массовые сообщения о заминировании, поступавшие на электронные адреса государственных учреждений по всей Украине, оказались ложными. Подавляющее большинство поступило с российских IP-адресов.
Главные тезисы
- Массовые сообщения о заминировании, поступавшие на государственные учреждения по всей Украине, оказались ложными и в значительной степени поступили с российских IP-адресов.
- Российские спецслужбы могут быть причастны к сообщениям о заминировании в Украине, ведь такие действия характерны для гибридной войны, проводимой против украинского государства.
- Подразделения полиции отработали все вызовы о заминировании, выявив их ложность, что свидетельствует о попытке вызвать панику и дестабилизировать положение в стране.
- В разных городах Украины сообщили о заминировании государственных учреждений, что привело к проведению эвакуаций и проверке зданий силами правоохранительных органов.
- Минирование учебных заведений, ведомств и других объектов по всей Украине вызвало реакцию полиции, которая активно реагирует на сообщения о возможных угрозах.
РФ может быть причастна к сообщениям о заминировании в Украине
Как сообщили в нацполиции, 14 октября по всем регионам Украины на электронные адреса органов власти, школ, бизнес-центров, гостиниц, редакций СМИ, посольств и других объектов и ведомств массово поступили сообщения об "угрозе террористического акта" и "заминировании".
Подразделениями полиции отработаны все заведения, о которых поступали сигналы о заминировании — все они оказались ложными.
В полиции сообщили, что подавляющее большинство сообщений поступило с российских IP-адресов. Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий.
Что этому предшествовало
В ряде городов Украины 14 октября сообщили о минировании государственных учреждений и учебных заведений. На местах работают взрывотехники и кинологи
Так, Киевский апелляционный суд сообщил о том, что им поступило сообщение о заминировании помещения.
Кроме того, поступил вызов о минировании здания Министерства культуры и стратегических коммуникаций. Туда уже прибыли правоохранители и приступили к проверке здания.
В то же время после 12:00 в Сумах в 10 различных государственных учреждений поступило сообщение о минировании зданий.
Среди вероятно заминированных зданий были: Заречный суд, управление образования и науки Сумского городского совета, сервисный центр на улице Белопольский путь и здание казначейства.
В то же время во Львове также поступили сообщения о заминировании учебных заведений и ряде зданий. Несколько учебных заведений проводят эвакуацию учащихся через сообщения о заминировании
Издание LIGA.net пишет, что также получило уведомление о минировании своего офиса в Киеве.
Взрывчатку искали также в школах, горсоветах, помещении Высшего совета правосудия и других учреждениях. В частности, известно о случаях в Киеве, на Черниговщине, Сумщине, Житомирщине, во Львове, Запорожье, Ивано-Франковске, Тернополе и других городах.
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