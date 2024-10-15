Спецслужби РФ є причетними до масової хвилі псевдозамінувань в Україні

Масові повідомлення про замінування, що надходили на електронні адреси державних установ по всій Україні, виявилися неправдивими.Переважна їх більшість надійшла з російських IP-адрес.

РФ може бути причетною до повідомлень про замінування в Україні

Як повідомили в нацполіції, 14 жовтня по всіх регіонах України на електронні адреси органів влади, шкіл, бізнес-центрів, готелів, редакцій ЗМІ, посольств та інших об’єктів і відомств масово надійшли повідомленням про "загрозу терористичного акту" та "замінування".

Підрозділами поліції відпрацьовано всі заклади, про які надходили сигнали про замінування — всі вони виявились хибними.

Такі повідомлення — це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів, — зазначили в поліції. Поширити

У поліції повідомили, що переважна більшість повідомлень надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель.

Що цьому передувало

У низці міст України 14 жовтня повідомили про мінування державних установ і навчальних закладів. На місцях працюють вибухотехніки та кінологи

Так, Київський апеляційний суд повідомив про те, що їм надійшло повідомлення про замінування приміщення.

Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду. Поширити

Крім цього, надійшов виклик про мінування будівлі Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Туди вже прибули правоохоронці та розпочали перевірку будівлі.

Водночас після 12:00 у Сумах до 10 різних державних установ надійшло повідомлення про мінування будівель.

Серед, ймовірно, замінованих будівель були: Зарічний суд, управління освіти і науки Сумської міської ради, сервісний центр на вулиці Білопільський шлях і будівля казначейства.

Водночас у Львові також надійшли повідомлення про замінування навчальних закладів і низки будівель. Кілька навчальних закладів проводять евакуацію учнів через повідомлення про замінування

Видання LIGA.net пише, що також отримало повідомлення про мінування свого офісу в Києві.

Вибухівку шукали також у школах, міськрадах, приміщенні Вищої ради правосуддя та інших установах. Зокрема відомо про випадки в Києві, на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, у Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську, Тернополі та інших містах.