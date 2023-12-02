Спикер Палаты представителей быстро стал главным поклонником военной помощи Украине — WSJ

Что известно об изменении позиции Джонсона по сохранению военной помощи Украине

По информации журналистов издания, после того, как Джонсон занял пост спикера Палаты представителей, он сначала критически высказывался относительно дальнейшей военной помощи Украине, однако в последнее время уже несколько раз выступил с заявлениями, что сохранение военной поддержки Киева со стороны США является одним из ключевых приоритетов.

В материале издания отмечается, что в будущем вопрос сохранения военной поддержки Украины со стороны США будет зависеть от способности Джонсона убедить коллег по партии одобрить решение о выделении Киеву десятков миллиардов долларов.

Мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость помощи, - цитируют журналисты издание одно из последних заявлений спикера Палаты представителей. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что вопрос сохранения военной поддержки Киева стал частью сложных переговоров между политиками Демократической и Республиканской партий и также является проверкой на лидерские качества самого Джонсона.

Журналисты напоминают, что именно споры среди представителей Республиканской партии по сокращению государственных расходов и будущей стратегии США привели к увольнению предшественника Джонсона конгрессмена Кевина Маккарти.

В материале издания отмечается, что голосование за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 106 млрд долларов, инициированный президентом Джо Байденом, возможно уже на следующей неделе.

Даже если переговоры в Сенате удадутся, доля предложения по иностранной помощи, которая включает около 60 миллиардов долларов США для финансирования войны в Украине и пополнения запасов оружия в США, зависит от Джонсона в Палате представителей, где глубоко разделенное республиканское большинство пытается продвинуть партийные счета о расходах , - подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Они также предполагают, что отдельные конгрессмены в Палате представителей могут предложить резолюцию по смене спикера Джонсона с должности.

Что известно о шансах Джонсона убедить других в необходимости сохранения помощи Украине

Близкие к Джонсону политики говорят, что он искренне переживает за Украину и отметили, что его предыдущая позиция совпадает с его текущими заявлениями по Украине как спикера.

Продолжает требовать ответственности за миллиарды, посланные на помощь Украине, указывая на неоднократную неспособность администрации изложить четкий план победы или спрогнозировать финал. Но национальная безопасность начинается дома. Вот почему он четко дал понять, что запросы о дополнительной помощи Украине можно будет удовлетворить только тогда, когда администрация и Сенат серьезно пойдут на установление нашей нарушенной южной границы, – объяснил журналистам один из американских чиновников. Поделиться

По сообщениям некоторых сенаторов, ожидается, что Джонсон представит пакет экстренной помощи, который включает в себя помощь Украине, даже если ему придется выдержать негативную реакцию правых.

Еще один сенатор отметил, что Джонсон как спикер имеет больше доступа к разведывательным данным высокого уровня, что может повлиять на такую позицию.