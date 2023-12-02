Спикер Палаты представителей быстро стал главным поклонником военной помощи Украине — WSJ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон внезапно изменил свою позицию по вопросу сохранения военной помощи Украине.
Что известно об изменении позиции Джонсона по сохранению военной помощи Украине
По информации журналистов издания, после того, как Джонсон занял пост спикера Палаты представителей, он сначала критически высказывался относительно дальнейшей военной помощи Украине, однако в последнее время уже несколько раз выступил с заявлениями, что сохранение военной поддержки Киева со стороны США является одним из ключевых приоритетов.
В материале издания отмечается, что в будущем вопрос сохранения военной поддержки Украины со стороны США будет зависеть от способности Джонсона убедить коллег по партии одобрить решение о выделении Киеву десятков миллиардов долларов.
Авторы материала подчеркивают, что вопрос сохранения военной поддержки Киева стал частью сложных переговоров между политиками Демократической и Республиканской партий и также является проверкой на лидерские качества самого Джонсона.
Журналисты напоминают, что именно споры среди представителей Республиканской партии по сокращению государственных расходов и будущей стратегии США привели к увольнению предшественника Джонсона конгрессмена Кевина Маккарти.
В материале издания отмечается, что голосование за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 106 млрд долларов, инициированный президентом Джо Байденом, возможно уже на следующей неделе.
Они также предполагают, что отдельные конгрессмены в Палате представителей могут предложить резолюцию по смене спикера Джонсона с должности.
Что известно о шансах Джонсона убедить других в необходимости сохранения помощи Украине
Близкие к Джонсону политики говорят, что он искренне переживает за Украину и отметили, что его предыдущая позиция совпадает с его текущими заявлениями по Украине как спикера.
По сообщениям некоторых сенаторов, ожидается, что Джонсон представит пакет экстренной помощи, который включает в себя помощь Украине, даже если ему придется выдержать негативную реакцию правых.
Еще один сенатор отметил, что Джонсон как спикер имеет больше доступа к разведывательным данным высокого уровня, что может повлиять на такую позицию.
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