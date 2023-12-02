Спікер Палати представників стрімко став головним прихильником військової допомоги Україні — WSJ
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Спікер Палати представників стрімко став головним прихильником військової допомоги Україні — WSJ

Майк Джонсон
Джерело:  The Wall Street Journal

Спікер Палати представників США Майк Джонсон раптово змінив власну позицію щодо питання збереження військової допомоги Україні. 

Що відомо про зміну позиції Джонсона стосовно збереження військової допомоги Україні

За інформацією журналістів видання, після того, як Джонсон обійняв пост спікера Палати представників він спочатку критично висловлювався щодо подальшої військової допомоги Україні, однак останнім часом вже кілька разів виступив із заявами, що збереження військової підтримки Києва з боку США наразі є одним з ключових пріоритетів.

У матеріалі видання зазначається, що наразі майбутнє питання збереження військової підтримки України з боку США залежатиме від здатності Джонсона переконати колег по партії схвалити рішення щодо виділення Києву десятків мільярдів доларів.

Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність допомоги, - цитують журналісти видання одну з останніх заяв спікера Палати представників.

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі питання збереження військової підтримки Києва стало частиною складних переговорів між політиками Демократичної та Республіканської партій і також є перевіркою на лідерські якості самого Джонсона.

Журналісти нагадують, що саме суперечки серед представників Республіканської партії щодо скорочення державних видатків і майбутньої стратегії США призвели до звільнення попередника Джонсона конгресмена Кевіна Маккарті.

У матеріалі видання зазначається, що голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 106 млрд доларів, ініційований президентом Джо Байденом, можливе вже наступного тижня.

Навіть якщо переговори в Сенаті вдадуться, доля пропозиції щодо іноземної допомоги, яка включає близько 60 мільярдів доларів США для фінансування війни в Україні та поповнення запасів зброї в США, залежить від Джонсона в Палаті представників, де глибоко розділена республіканська більшість намагається просунути партійні рахунки про витрати, - наголошують журналісти видання.

Вони також припускають, що окремі конгресмени у Палаті представників можуть запропонувати резолюцію щодо усунення спікера Джонсона з посади.

Що відомо про шанси Джонсона переконати інших у необхідності збереження допомоги Україні

Близькі до Джонсона політики кажуть, що він щиро хвилюється за Україну і зазначили, що його попередня позиція збігається з його поточними заявами щодо України як спікера.

Продовжує вимагати відповідальності за мільярди, надіслані на допомогу Україні, вказуючи неодноразову неспроможність адміністрації викласти чіткий план перемоги або спрогнозувати фінал. Але національна безпека починається вдома. Ось чому він чітко дав зрозуміти, що запити про додаткову допомогу Україні можна буде задовольнити лише тоді, коли адміністрація та Сенат серйозно підуть на встановлення нашого порушеного південного кордону, - пояснив журналістам один з американських посадовців.

За повідомленнями деяких сенаторів, очікується, що Джонсон представить пакет екстреної допомоги, який включає допомогу Україні, навіть якщо йому доведеться витримати негативну реакцію правих.

Ще один сенатор зазначив, що Джонсон як спікер має більше доступу до розвідувальних даних високого рівня, що може вплинути на таку позицію.

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