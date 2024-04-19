По словам спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Майка Джонсона, голосование за финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню в рамках отдельных пакетов лучше, чем их объединение в один пакет.

Джонсон назвал собственные предложенный проект лучшим вариантом для Украины

По его словам, законопроект, одобренный Сенатом, объединявший помощь Украине, Израилю и Тайваню, был "безлимитным чеком на получение иностранной помощи".

Он назвал рассмотрение этих вопросов в рамках отдельных законопроектов лучше.

Каждый может проголосовать в соответствии со своей волей и желанием своих избирателей по поводу помощи Израилю, помощи Украине, Индо-Тихоокеанского региона, а также нашего четвертого пакета по вопросам национальной безопасности, который содержит все наши нововведения, — объясняет Джонсон. Поделиться

Спикер Палаты представителей также отметил, что в законопроектах также присутствует норма использования замороженных активов коррумпированных российских олигархов с целью финансирования помощи Украине.

При этом Джонсон отметил, что финансовая поддержка Киева будет предоставлена в кредит, а не в рамках грантов.

Даже если это законодательство не идеально и не то, которое мы бы разработали, если бы республиканцы возглавляли и Палату представителей, и Сенат, и Белый дом, это лучший возможный продукт, который мы можем получить в этих обстоятельствах, чтобы позаботиться об этих действительно важных обязательствах. — объясняет Джонсон. Поделиться

Как быстро Украина сможет получить помощь от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что после одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта Вашингтон сможет максимально быстро передать помощь Киеву.

С момента подписи может пройти очень короткое время до объявления и его поставки, — отметила Маркарова. Поделиться

Украинский дипломат подчеркнула, что речь идет о считанных днях, может ли неделях.