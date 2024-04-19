По словам спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Майка Джонсона, голосование за финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню в рамках отдельных пакетов лучше, чем их объединение в один пакет.
Джонсон назвал собственные предложенный проект лучшим вариантом для Украины
По его словам, законопроект, одобренный Сенатом, объединявший помощь Украине, Израилю и Тайваню, был "безлимитным чеком на получение иностранной помощи".
Он назвал рассмотрение этих вопросов в рамках отдельных законопроектов лучше.
Спикер Палаты представителей также отметил, что в законопроектах также присутствует норма использования замороженных активов коррумпированных российских олигархов с целью финансирования помощи Украине.
При этом Джонсон отметил, что финансовая поддержка Киева будет предоставлена в кредит, а не в рамках грантов.
Как быстро Украина сможет получить помощь от США
Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что после одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта Вашингтон сможет максимально быстро передать помощь Киеву.
Украинский дипломат подчеркнула, что речь идет о считанных днях, может ли неделях.
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