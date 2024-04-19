За словами спікера Палати представників Конгресу США, республіканця Майка Джонсона, голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у рамках окремих пакетів є кращим, ніж іхнє об'єднання в один пакет.

Джонсон назвав власні запропонований проект найкращим варіантом для України

За його словами, законопроект, схвалений Сенатом, який об’єднував допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, був “безлімітним чеком на отримання іноземної допомоги”.

Він назвав розгляд цих питань у рамках окремих законопроектів кращим.

Кожен може проголосувати відповідно до своєї волі і бажання своїх виборців щодо допомоги Ізраїлю, допомоги Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також нашого четвертого пакета з питань національної безпеки, який містить всі наші нововведення, — пояснює Джонсон. Поширити

Спікер Палати представників також зазначив, що у законопроектах також присутня норма щодо використання заморожених активів корумпованих російських олігархів із метою фінансування допомоги Україні.

При цьому Джонсон зазначив, що фінансова підтримка Києва буде надаватись в кредит, а не у рамках грантів.

Навіть якщо це законодавство не ідеальне і не те, яке ми б розробили, якби республіканці очолювали і Палату представників, і Сенат, і Білий дім, це найкращий можливий продукт, який ми можемо отримати за цих обставин, щоб подбати про ці справді важливі зобов'язання, — пояснює Джонсон. Поширити

Як швидко Україна зможе отримати допомогу від США

Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що після схвалення Конгресом відповідного законопроекту, Вашингтон зможе максимально швидко передати допомогу Києву.

Від моменту підпису може минути дуже короткий час до оголошення і його постачання, — зазначила Маркарова. Поширити

Український дипломат підкреслила, що мова йде про лічені дні, чи може тижні.