За словами спікера Палати представників Конгресу США, республіканця Майка Джонсона, голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у рамках окремих пакетів є кращим, ніж іхнє об'єднання в один пакет.
Джонсон назвав власні запропонований проект найкращим варіантом для України
За його словами, законопроект, схвалений Сенатом, який об’єднував допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, був “безлімітним чеком на отримання іноземної допомоги”.
Він назвав розгляд цих питань у рамках окремих законопроектів кращим.
Спікер Палати представників також зазначив, що у законопроектах також присутня норма щодо використання заморожених активів корумпованих російських олігархів із метою фінансування допомоги Україні.
При цьому Джонсон зазначив, що фінансова підтримка Києва буде надаватись в кредит, а не у рамках грантів.
Як швидко Україна зможе отримати допомогу від США
Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що після схвалення Конгресом відповідного законопроекту, Вашингтон зможе максимально швидко передати допомогу Києву.
Український дипломат підкреслила, що мова йде про лічені дні, чи може тижні.
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