Шпионили для российских спецслужб — в Харькове задержан диакон Московского патриархата и психотерапевт

Служба безопасности задержала в Харькове двух агентов ФСБ. Ими оказались местный врач-психотерапевт и его сообщник — диакон Харьковской епархии УПЦ (МП), которые шпионили в прифронтовом городе.

Диакон РПЦ МП и психотерапевт шпионили для ФСБ в Харькове

Установлено, что злоумышленники пытались обнаружить места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники сил обороны.

Они собирали персональные данные украинских защитников и маршруты передвижения в областном центре.

Чтобы получить разведданные, врач «втемную» использовал своих пациентов, в том числе военных, которые проходили психологическую реабилитацию после выполнения боевых заданий на фронте.

К сотрудничеству с ФСБ он привлек своего близкого знакомого — диакона местного собора Харьковской епархии УПЦ (МП). Поделиться

По материалам дела, клирик завуалированно выспрашивал «нужную» информацию у прихожан.

О полученных сведениях он сообщал врачу, который обобщал «отчет» и мессенджером отправлял своему российскому куратору.

Для коммуникации с ФСБ агент использовал отдельный телефон и сим-карту, которую прятал в почтовом ящике в подъезде своего дома.

Впрочем, подобные меры конспирации им не помогли. Служба безопасности задокументировала преступления обоих фигурантов и задержала их по местам жительства.

По данным контрразведки СБУ, задержанный врач некоторое время находился в статусе «спящего агента» ФСБ.

Весной 2024 года российская спецслужба дистанционно активировала его для осуществления подрывной деятельности в Харькове.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным с ФСБ. Поделиться

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.