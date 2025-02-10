Шпигували для російських спецслужб — у Харкові затримано диякона Московського патріархату і психотерапевта
Категорія
Україна
Дата публікації

Шпигували для російських спецслужб — у Харкові затримано диякона Московського патріархату і психотерапевта

СБУ
СБУ
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Служба безпеки затримала у Харкові двох агентів ФСБ. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та його спільник — диякон Харківської єпархії УПЦ (МП), які шпигували у прифронтовому місті.

Головні тези:

  • Диякон і психотерапевт у Харкові затримані за співпрацю з російськими спецслужбами.
  • Зловмисники шпигували для ФСБ, намагаючись зібрати розвіддані про українські оборонні сили та їхні дії у прифронтовому місті.
  • Для комунікації з куратором вони використовували психологічну реабілітацію військових та канали єпархії.

Диякон РПЦ МП та психотерапевт шпигували для ФСБ у Харкові

Встановлено, що зловмисники намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

Також вони збирали персональні дані українських захисників та маршрути пересування в обласному центрі.

Щоб отримати розвіддані, лікар «втемну» використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань на фронті.

До співпраці з ФСБ він залучив свого близького знайомого — диякона місцевого собору Харківської єпархії УПЦ (МП).

За матеріалами справи, клірик завуальовано випитував «потрібну» інформацію у парафіян.

Про отримані відомості він повідомляв лікарю, який узагальнював «звіт» і месенджером відправляв своєму російському куратору.

Для комунікації з ФСБ агент використовував окремий телефон та сім-карту, яку ховав у поштовій скриньці в під’їзді свого будинку.

Утім, такі заходи конспірації їм не допомогли. Служба безпеки задокументувала злочини обох фігурантів і затримала їх за місцями проживання.

За даними контррозвідки СБУ, затриманий лікар певний час перебував у статусі «сплячого агента» ФСБ.

Навесні 2024 року російська спецслужба дистанційно «активувала» його для здійснення підривної діяльності у Харкові.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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