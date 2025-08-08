Шпионские дроны "охотятся" на военные объекты Германии — что известно

В течение месяцев самолеты неоднократно замечали над военными базами и объектами критической инфраструктуры Германии летающие тихо дроны, обычно в темноте, и никто не знает, кто ими управляет.

Более 500 дронов за три месяца шпионили за военными объектами ФРГ

Об этом со ссылкой на секретный отчет "Дрон как средство преступления" Отдела государственной безопасности Федерального управления криминальной полиции сообщает Bild.

В период с января по март этого года было сообщено о 270 инцидентах с участием 536 дронов или пролетов беспилотных аппаратов. По крайней мере, в 55 случаях было зафиксировано одновременно два или более дронов, говорится в документе, в котором, как утверждается, впервые была проанализирована воздушная угроза.

Самолеты в основном замечали дроны по вечерам (45%, с 18:00 до полуночи) и ночью (28%, с севера до 6:00). В течение дня это количество меньше: 13% утром, 14% днем. Большинство наблюдений происходило по средам, вторникам и понедельникам.

Целью номера один являются военные объекты. Только из этих локаций поступило 117 сообщений. Особый интерес представляют военно-морская база Бундесвера в Вильгельмсгафене (земля Нижняя Саксония), там зафиксировали 10 пролетов, авиабаза США Рамштайн (земля Рейнланд-Пфальц) или в Бремергафене (15 случаев). Поделиться

Наблюдались полеты дронов над оборонительными предприятиями и зданиями правительства и административными зданиями федеральных земель.

В поле зрения запускающих дроны находится также система энергоснабжения. Так, в первом квартале было зарегистрировано 88 инцидентов. Большинство из них произошло на терминалах LNG в Штаде и Вильгельмсгафене (оба в Нижней Саксонии) и Брунсбюттеле (земля Шлезвиг-Гольштейн).

Также следили за гражданскими аэропортами, портами и железнодорожными станциями.

Прокуратура возбудила в общей сложности 123 уголовных производства в Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне, Рейнланд-Пфальце, Баварии и Северном Рейне-Вестфалии. Но только в 8 случаях было идентифицировано 10 дроводов.

В BKA предупреждают, что некоторые дроны не могли быть обнаружены системами слежения или радарами, используемыми как военными, так и полицией.