Шпигунські дрони "полюють" на військові об'єкти Німеччини — що відомо

Протягом місяців літаки неодноразово помічали над військовими базами та об'єктами критичної інфраструктури Німеччини дрони, які літають тихо, зазвичай у темряві, і ніхто не знає, хто ними керує.

Понад 500 дронів за три місяці шпигували за військовими об'єктами ФРН

Про це з посиланням на секретний звіт «Дрон як засіб злочину» Відділу державної безпеки Федерального управління кримінальної поліції повідомляє Bild.

У період з січня по березень цього року було повідомлено про 270 інцидентів за участю 536 дронів або прольотів безпілотних апаратів. Принаймні у 55 випадках було зафіксовано одночасно два або більше дронів, йдеться у документі, в якому, як стверджується, вперше було проаналізовано повітряну загрозу.

Літаки здебільшого помічали дрони вечорами (45%, з 18:00 до півночі) та вночі (28%, з півночі до 6:00). Протягом дня ця кількість менша: 13 відсотків вранці, 14 відсотків удень. Більшість спостережень відбувалася по середах, вівторках і понеділках.

Ціллю номер один є військові об'єкти. Лише з цих локацій надійшло 117 повідомлень. Особливий інтерес викликають військово-морська база Бундесверу у Вільгельмсгафені (земля Нижня Саксонія), там зафіксували 10 прольотів, авіабаза США Рамштайн (земля Рейнланд-Пфальц) або в Бремергафені (15 випадків). Поширити

Спостерігалися польоти дронів над оборонними підприємствами та будівлями уряду й адміністративними будівлями федеральних земель.

У полі зору тих, хто запускає дрони, перебуває також система енергопостачання. Так, у першому кварталі було зареєстровано 88 інцидентів. Більшість з них сталися на терміналах LNG у Штаде та Вільгельмсгафені (обидва в Нижній Саксонії) та Брунсбюттелі (земля Шлезвіг-Гольштейн).

Також стежили за цивільними аеропортами, портами та залізничними станціями.

Прокуратура порушила загалом 123 кримінальні провадження у Нижній Саксонії, Шлезвіг-Гольштейні, Рейнланд-Пфальці, Баварії та Північному Рейні-Вестфалії. Але лише у 8 випадках було ідентифіковано 10 дроноводів.

У BKA попереджають, що деякі дрони не могли бути виявлені системами спостереження або радарами, що використовуються як військовими, так і поліцією.