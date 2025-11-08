Шпионский триллер "Ночной администратор" с Томом Гиддлстоном — вышел тизер второго сезона

"Ночной администратор" получил второй сезон

Как сообщается в тизере, новые серии стартуют 11 января. После почти десятилетнего перерыва Гиддлстон снова возвращается к роли Джонатана Пайна — бывшего военного, попавшего в смертельно опасную игру с международными преступниками.

Новые эпизоды будут разворачиваться через несколько лет после событий первой части. Теперь Пайн — младший оперативник MI6, управляющий тайной командой наблюдения "Ночные совы". В сериал вернется Оливия Колман ("Корона", "Роузы"), также зрители увидят Диего Кальву ("Вавилон", "Нарко: Мексика"), фотомодель и актрису Камилу Морроне и других. Поделиться

В комментарии BBC Том Гиддлстон признавался, что первый сезон "Ночного администратора" стал одним из самых творчески насыщенных проектов в его карьере.

Глубина и сложность Джонатана Пайна остаются увлекательной перспективой. Я с нетерпением жду, чтобы рассказать следующую главу этой истории.

Первый сезон "Ночного администратора" получил несколько премий BAFTA, "Эмми" и "Золотой глобус", в том числе премию за лучшую мужскую роль для Тома Гиддлстона. Это сделало его одним из самых популярных сериалов 2016 года.