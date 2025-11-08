Шпионский триллер "Ночной администратор" с Томом Гиддлстоном — вышел тизер второго сезона

BBC анонсировала дату премьеры второго сезона шпионского триллера "Ночной администратор" с Томом Гиддлстоном ("Мстители", "Тор", "Высотка") в главной роли.
Главные тезисы
- Дата премьеры второго сезона шпионского триллера “Ночной администратор” с Томом Гиддлстоном назначена на 11 января.
- Новый сезон представит зрителям новые похождения бывшего военного Джонатана Пайна в мире международных преступников.
- Во втором сезоне появится тайная команда 'Ночные совы', возглавляемая младшим оперативником MI6.
"Ночной администратор" получил второй сезон
Как сообщается в тизере, новые серии стартуют 11 января. После почти десятилетнего перерыва Гиддлстон снова возвращается к роли Джонатана Пайна — бывшего военного, попавшего в смертельно опасную игру с международными преступниками.
В комментарии BBC Том Гиддлстон признавался, что первый сезон "Ночного администратора" стал одним из самых творчески насыщенных проектов в его карьере.
Глубина и сложность Джонатана Пайна остаются увлекательной перспективой. Я с нетерпением жду, чтобы рассказать следующую главу этой истории.
Первый сезон "Ночного администратора" получил несколько премий BAFTA, "Эмми" и "Золотой глобус", в том числе премию за лучшую мужскую роль для Тома Гиддлстона. Это сделало его одним из самых популярных сериалов 2016 года.
