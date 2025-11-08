Шпионский триллер "Ночной администратор" с Томом Гиддлстоном — вышел тизер второго сезона
Шпионский триллер "Ночной администратор" с Томом Гиддлстоном — вышел тизер второго сезона

Источник:  online.ua

BBC анонсировала дату премьеры второго сезона шпионского триллера "Ночной администратор" с Томом Гиддлстоном ("Мстители", "Тор", "Высотка") в главной роли.

Главные тезисы

  • Дата премьеры второго сезона шпионского триллера “Ночной администратор” с Томом Гиддлстоном назначена на 11 января.
  • Новый сезон представит зрителям новые похождения бывшего военного Джонатана Пайна в мире международных преступников.
  • Во втором сезоне появится тайная команда 'Ночные совы', возглавляемая младшим оперативником MI6.

"Ночной администратор" получил второй сезон

Как сообщается в тизере, новые серии стартуют 11 января. После почти десятилетнего перерыва Гиддлстон снова возвращается к роли Джонатана Пайна — бывшего военного, попавшего в смертельно опасную игру с международными преступниками.

Новые эпизоды будут разворачиваться через несколько лет после событий первой части. Теперь Пайн — младший оперативник MI6, управляющий тайной командой наблюдения "Ночные совы". В сериал вернется Оливия Колман ("Корона", "Роузы"), также зрители увидят Диего Кальву ("Вавилон", "Нарко: Мексика"), фотомодель и актрису Камилу Морроне и других.

В комментарии BBC Том Гиддлстон признавался, что первый сезон "Ночного администратора" стал одним из самых творчески насыщенных проектов в его карьере.

Глубина и сложность Джонатана Пайна остаются увлекательной перспективой. Я с нетерпением жду, чтобы рассказать следующую главу этой истории.

Первый сезон "Ночного администратора" получил несколько премий BAFTA, "Эмми" и "Золотой глобус", в том числе премию за лучшую мужскую роль для Тома Гиддлстона. Это сделало его одним из самых популярных сериалов 2016 года.

