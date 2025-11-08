Шпигунський трилер "Нічний адміністратор" з Томом Гіддлстоном — вийшов тизер другого сезона
Шпигунський трилер "Нічний адміністратор" з Томом Гіддлстоном — вийшов тизер другого сезона

Джерело:  online.ua

BBC анонсувало дату прем'єри другого сезону шпигунського трилера "Нічний адміністратор" з Томом Гіддлстоном ("Месники", "Тор", "Висотка") в головній ролі.

  • Другий сезон шпигунського трилера “Нічний адміністратор” вийде 11 січня з Томом Гіддлстоном у головній ролі.
  • Перші серії розкажуть про нові пригоди колишнього військового Джонатана Пайна у світі міжнародних злочинців.
  • У новому сезоні з'явиться таємна команда “Нічні сови”, яку очолюватиме молодший оперативник MI6.

“Нічний адміністратор” отримав другий сезон

Як повідомляється у тизері, нові серії стартують 11 січня. Після майже десятирічної перерви Гіддлстон знову повертається до ролі Джонатана Пайна — колишнього військового, який потрапив у смертельно небезпечну гру з міжнародними злочинцями.

Нові епізоди розгортатимуться через кілька років після подій першої частини. Тепер Пайн — молодший оперативник MI6, який керує таємною командою спостереження "Нічні сови". В серіал повернеться Олівія Колман ("Корона", "Роузи"), також глядачі побачать Дієго Кальву ("Вавилон", "Нарко: Мексика"), фотомодель та акторку Камілу Морроне і інших.

У коментарі BBC Том Гіддлстон зізнавався, що перший сезон "Нічного адміністратора" став одним із найтворчіше насичених проєктів у його кар’єрі.

Глибина й складність Джонатана Пайна залишаються захопливою перспективою. Я з нетерпінням чекаю, щоб розповісти наступний розділ цієї історії.

Перший сезон "Нічного адміністратора" отримав кілька премій BAFTA, "Еммі" та "Золотий глобус", у тому числі премію за найкращу чоловічу роль для Тома Гіддлстона. Це зробило його одним із найпопулярніших телесеріалів 2016 року.

