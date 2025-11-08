Шпигунський трилер "Нічний адміністратор" з Томом Гіддлстоном — вийшов тизер другого сезона

BBC анонсувало дату прем'єри другого сезону шпигунського трилера "Нічний адміністратор" з Томом Гіддлстоном ("Месники", "Тор", "Висотка") в головній ролі.
Головні тези:
- Другий сезон шпигунського трилера “Нічний адміністратор” вийде 11 січня з Томом Гіддлстоном у головній ролі.
- Перші серії розкажуть про нові пригоди колишнього військового Джонатана Пайна у світі міжнародних злочинців.
- У новому сезоні з'явиться таємна команда “Нічні сови”, яку очолюватиме молодший оперативник MI6.
“Нічний адміністратор” отримав другий сезон
Як повідомляється у тизері, нові серії стартують 11 січня. Після майже десятирічної перерви Гіддлстон знову повертається до ролі Джонатана Пайна — колишнього військового, який потрапив у смертельно небезпечну гру з міжнародними злочинцями.
У коментарі BBC Том Гіддлстон зізнавався, що перший сезон "Нічного адміністратора" став одним із найтворчіше насичених проєктів у його кар’єрі.
Глибина й складність Джонатана Пайна залишаються захопливою перспективою. Я з нетерпінням чекаю, щоб розповісти наступний розділ цієї історії.
Перший сезон "Нічного адміністратора" отримав кілька премій BAFTA, "Еммі" та "Золотий глобус", у тому числі премію за найкращу чоловічу роль для Тома Гіддлстона. Це зробило його одним із найпопулярніших телесеріалів 2016 року.
