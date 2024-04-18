Способны долетать до Сибири. Украина разработала новейшие дроны — The Economist

У Украины есть новые модели беспилотников, которые могут летать на расстояние более 3000 километров и долетать до российской Сибири.

Что известно о разработке дальнобойных дронов

Как пишет издание, было известно, что у Украины беспилотники, которые могут преодолевать расстояние более 1000 километров.

Однако сейчас есть компании в которые были инвестированы сотни миллионов долларов для производства беспилотников дальнего радиуса действия, которые могут искать и поражать отдаленные цели.

Лучшая из новых моделей имеет радиус действия 3000 километров и способна достичь Сибири. Производство таких дронов вынужденное, ведь западные партнеры неохотно предоставляют вооружение Украине.

С тех пор как президент Владимир Зеленский определил приоритетность этой технологии, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать отдаленные цели. Сейчас их производят полдюжины фирм, — пишет издание. Поделиться

Что известно о войне дронов в Украине

Как говорится в материале Forbes, противостояния операторов БПЛА продолжаются с 2022 года, но сейчас мы видим другую картину. Вместо случайных столкновений происходят умышленные перехваты, когда маленькие квадрокоптеры атакуют большие бомбардировщики.

Это сродни схеме Первой мировой войны, когда примитивные бипланы эволюционировали от разведчиков до легких штурмовых самолетов, а затем до истребителей, главной задачей которых было сбить атакующие бомбардировщики и получить преимущество в воздухе.

Единственное, что могло эффективно справиться с самолетом, был другой самолет. Почти сто лет спустя такое же действие разворачивается в миниатюре в борьбе за контроль над воздушным пространством беспилотников на низких высотах.