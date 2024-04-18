Здатні долітати до Сибіру. Україна розробила новітні дрони — The Economist

Україна має нові моделі безпілотників, які можуть літати на відстань понад 3000 кілометрів та долітати до російського Сибіру.

Що відомо про розробку далекобійних дронів

Як пише видання, було відомо, що Україна має безпілотники, які можуть долати відстань понад 1000 кілометрів.

Однак наразі є компанії в які було інвестовано сотні мільйонів доларів для виробництва безпілотників дальнього радіуса дії, які можуть здатні шукати та вражати віддалені цілі.

Найкраща з нових моделей має радіус дії 3 000 кілометрів і здатна досягти Сибіру. Виробництво таких дронів — вимушене, адже західні партнери неохоче надають озброєння Україні.

Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіуса дії, здатні шукати та вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють пів дюжини фірм, — пише видання. Поширити

Що відомо про війну дронів в Україні

Як йдеться у матеріалі Forbes, протистояння операторів БПЛА тривають з 2022 року, але зараз ми бачимо іншу картину. Замість випадкових зіткнень відбуваються навмисні перехоплення, коли маленькі квадрокоптери атакують більші бомбардувальники.

Це схоже на схему Першої світової війни, коли примітивні біплани еволюціонували від розвідників до легких штурмових літаків, а потім до винищувачів, головним завданням яких було збити атакуючі бомбардувальники та отримати перевагу в повітрі.

Єдине, що могло ефективно впоратися з літаком, був інший літак. Майже сто років потому така ж дія розгортається в мініатюрі в боротьбі за контроль над повітряним простором безпілотників на низьких висотах.