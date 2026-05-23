Спутники NASA зафиксировали на Земле масштабные затмения
Источник:  online.ua

Как сообщает команда NASA, благодаря их спутникам удалось обнаружить необычные изменения ночного освещения нашей планеты. Что важно понимать, что они полностью разрушают предыдущие представления ученых об этих процессах.

Главные тезисы

  • Общее глобальное сияние Земля за последние 10 лет выросло на 34%.
  • Однако также зафиксированы серьезные локальные спады, вероятно, из-за российско-украинской войны.

Что удалось узнать NASA

По словам ученых, их новое открытие свидетельствует о том, что искусственный свет на Земле больше не растет стабильно, пишет IDR.

Фактически речь идет о том, что ночи начали мерцать в сложных и непредсказуемых узорах.

В рамках масштабного проекта NASA, получившего название Black Marble, около 10 лет подробно анализировались данные со спутниковых сенсоров.

Благодаря этому удалось узнать, что ночи на Земле одновременно светлеют и тускнеют в разных уголках мира — это отражает деятельность человека, использование энергии и изменения политики.

Что важно понимать, на новых картах зафиксировали как быстрое городское расширение, так и масштабные затмения.

Глобальная картина ночной планеты сейчас не однородная. Пока города западного побережья США, Китай и северная Индия демонстрируют стремительный рост ночного света из-за индустриализации, другие регионы буквально погружаются во тьму.

По убеждению исследователей, причиной таких процессов мог стать именно региональный энергетический кризис — следствие войны России против Украины.

