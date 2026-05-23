Как сообщает команда NASA, благодаря их спутникам удалось обнаружить необычные изменения ночного освещения нашей планеты. Что важно понимать, что они полностью разрушают предыдущие представления ученых об этих процессах.
Главные тезисы
- Общее глобальное сияние Земля за последние 10 лет выросло на 34%.
- Однако также зафиксированы серьезные локальные спады, вероятно, из-за российско-украинской войны.
Что удалось узнать NASA
По словам ученых, их новое открытие свидетельствует о том, что искусственный свет на Земле больше не растет стабильно, пишет IDR.
Фактически речь идет о том, что ночи начали мерцать в сложных и непредсказуемых узорах.
В рамках масштабного проекта NASA, получившего название Black Marble, около 10 лет подробно анализировались данные со спутниковых сенсоров.
Благодаря этому удалось узнать, что ночи на Земле одновременно светлеют и тускнеют в разных уголках мира — это отражает деятельность человека, использование энергии и изменения политики.
Что важно понимать, на новых картах зафиксировали как быстрое городское расширение, так и масштабные затмения.
По убеждению исследователей, причиной таких процессов мог стать именно региональный энергетический кризис — следствие войны России против Украины.
