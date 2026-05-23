Как сообщает команда NASA, благодаря их спутникам удалось обнаружить необычные изменения ночного освещения нашей планеты. Что важно понимать, что они полностью разрушают предыдущие представления ученых об этих процессах.

Что удалось узнать NASA

По словам ученых, их новое открытие свидетельствует о том, что искусственный свет на Земле больше не растет стабильно, пишет IDR.

Фактически речь идет о том, что ночи начали мерцать в сложных и непредсказуемых узорах.

В рамках масштабного проекта NASA, получившего название Black Marble, около 10 лет подробно анализировались данные со спутниковых сенсоров.

Благодаря этому удалось узнать, что ночи на Земле одновременно светлеют и тускнеют в разных уголках мира — это отражает деятельность человека, использование энергии и изменения политики.

Что важно понимать, на новых картах зафиксировали как быстрое городское расширение, так и масштабные затмения.

Глобальная картина ночной планеты сейчас не однородная. Пока города западного побережья США, Китай и северная Индия демонстрируют стремительный рост ночного света из-за индустриализации, другие регионы буквально погружаются во тьму. Поделиться

По убеждению исследователей, причиной таких процессов мог стать именно региональный энергетический кризис — следствие войны России против Украины.