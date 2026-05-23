Супутники NASA зафіксували на Землі масштабні затемнення
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Супутники NASA зафіксували на Землі масштабні затемнення

Земля
Джерело:  online.ua

Як повідомляє команда NASA, завдяки їхнім супутникам вдалося виявити незвичні зміни нічного освітлення нашої планети. Що важливо розуміти,є вони повністю руйнують попередні уявлення науковців про ці процеси.

Головні тези:

  • Загальне глобальне сяйво Земля за останні 10 років зросло на 34%.
  • Однак також зафіксовані серйозні локальні спади, ймовірно, через російсько-українську війную

Що вдалося дізнатися NASA

За словами науковців, їхнє нове відкриття свідчить про те, що штучне світло на Землі більше не зростає стабільно, пише IDR.  

Фактично йдеться про те, що ночі почали мерехтіти у складних і непередбачуваних візерунках.

У межах масштабного проєкту NASA, що отримав назву Black Marble, близько 10 років детально аналізувалися дані з супутникових сенсорів.

Завдяки цьому вдалося дізнатися, що ночі на Землі одночасно світлішають і тьмяніють у різних куточках світу — це відображає діяльність людини, використання енергії та зміни політики.

Що важливо розуміти, на нових картах зафіксували як стрімке міське розширення, так і масштабні затемнення.

Глобальна картина нічної планети наразі не є однорідною. Поки міста західного узбережжя США, Китай та північна Індія демонструють стрімке зростання нічного світла через індустріалізацію, інші регіони буквально занурюються у темряву.

На переконання дослідників, причиною таких процесів могла стати саме регіональна енергетична кризи — наслідок війни Росії проти України.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Матриця
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Бджоли вміють рахувати — науковці отримали неочікувані результати дослідження
бджола
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи має ШІ самосвідомість — результати нового дослідження
ШІ дедалі ближче до рівня людини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?