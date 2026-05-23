Як повідомляє команда NASA, завдяки їхнім супутникам вдалося виявити незвичні зміни нічного освітлення нашої планети. Що важливо розуміти,є вони повністю руйнують попередні уявлення науковців про ці процеси.
Головні тези:
- Загальне глобальне сяйво Земля за останні 10 років зросло на 34%.
- Однак також зафіксовані серйозні локальні спади, ймовірно, через російсько-українську війную
Що вдалося дізнатися NASA
За словами науковців, їхнє нове відкриття свідчить про те, що штучне світло на Землі більше не зростає стабільно, пише IDR.
Фактично йдеться про те, що ночі почали мерехтіти у складних і непередбачуваних візерунках.
У межах масштабного проєкту NASA, що отримав назву Black Marble, близько 10 років детально аналізувалися дані з супутникових сенсорів.
Завдяки цьому вдалося дізнатися, що ночі на Землі одночасно світлішають і тьмяніють у різних куточках світу — це відображає діяльність людини, використання енергії та зміни політики.
Що важливо розуміти, на нових картах зафіксували як стрімке міське розширення, так і масштабні затемнення.
На переконання дослідників, причиною таких процесів могла стати саме регіональна енергетична кризи — наслідок війни Росії проти України.
