Срыв поставок оружия Украине. Спецслужбы РФ проводят масштабные диверсии в Европе
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Мир
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Срыв поставок оружия Украине. Спецслужбы РФ проводят масштабные диверсии в Европе

Оружие
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Источник:  The New York Times

По данным издания The New York Times, представители разведки США и их союзники отслеживают увеличение количества диверсионных операций низкого уровня в Европе, которые, по их мнению, являются частью российской кампании по подрыву усилий для военной поддержки Украины.

Россия подрывает поставки оружия для Украины в Европе

Спецслужбы Российской Федерации производят диверсионные операции в Европе. Они направлены на подрыв поставок военной помощи Украине.

Об этом сообщает The New York Times.

Среди таких операций издание приводит, в частности, поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.

К тому же, известно об аресте российских агентов по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.

Несмотря на то, что эти действия могут показаться случайными, американские и европейские чиновники, отвечающие за вопросы безопасности, отмечают, что они являются частью согласованных усилий России, направленных на то, чтобы замедлить передачу оружия Киеву и создать видимость роста оппозиции в поддержку Украины.

В Польше задержаны российские диверсанты

В Польше арестовали девять подозреваемых в саботаже и совершены диверсии по заказу российских спецслужб.

Как сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, речь идет об избиении, поджогах и покушении на поджог, и причастность российских спецслужб к диверсиям «не вызывает сомнений».

Туск также назвал ситуацию «очень серьезной» и заявил, что подобные диверсии планировались и в других странах, в частности, в Латвии Литве и, возможно, в Швеции.

Премьер добавил, что Польша тесно сотрудничает со своими союзниками по этому вопросу.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в последние дни в стране произошло несколько серьезных пожаров, причиной которых, вероятно, были поджоги. По его мнению, это могло быть попыткой дестабилизации ситуации в Польше. Москва такие заявления традиционно отвергает.

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