В Германии два российских агента планировали сорвать помощь Украине

Два гражданина Германии и России арестованы в Германии по подозрению в подготовке диверсионных атак на военные объекты США, чтобы сорвать военную помощь Украине.

Что известно о задержанных диверсантах

Один из задержанных — 39-летний Дитер С., обладающий немецким и российским гражданством. С 2014 по 2016 год он воевал на стороне террористической группировки "ДНР", а с октября 2023 года имел контакты с российскими спецслужбами по диверсионным операциям в Германии.

Есть данные, что он согласился на поджоги и взрывы объектов военной инфраструктуры, оружейных заводов и промышленности.

В центре его внимания находились, в частности, транспортные пути, которые используются для перевозки грузов военного назначения. Целью атак был срыв поддержки Украины.

По данным Spiegel, в объекты входила армейская база Графенвер в южной земле Бавария, где украинские солдаты проходят подготовку по использованию американских танков Abrams.

Другой подозреваемый — 37-летний Александр Й. Он присоединился к Дитеру в марте этого года. Прокуратура считает, что он агент российской разведки.

Суд уже взял обоих под стражу.

Германия стала одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и является основной целью российских шпионских операций, заявили в прокуратуре.

Российские шпионы планировали взрывать поезда в Польше

Российская разведывательная сеть, действовавшая в Польше и разоблаченная правоохранителями, планировала взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Им грозит до 10 лет лишения свободы. Среди них граждане Беларуси, России и Украины.

Агентную сеть создали в начале 2023 года.

Выводы генпрокуратуры Польши свидетельствуют, что они получали задания на дистанционное выполнение задач непосредственно из Москвы, а затем, после их выполнения, получали вознаграждение в криптовалютах (преимущественно биткоинах), которые затем обменивались наличными.

Журналисты узнали, что дело имеет 66 томов, в которых есть указания на планы сети взорвать поезда с оружием и гуммопомощью, следующие в Украину.

По словам издания, именно этот риск побудил польские спецслужбы приступить к арестам.