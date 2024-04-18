В Германии два российских агента планировали сорвать помощь Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В Германии два российских агента планировали сорвать помощь Украине

диверсант
Читати українською
Источник:  Прокуратура Німеччини

Два гражданина Германии и России арестованы в Германии по подозрению в подготовке диверсионных атак на военные объекты США, чтобы сорвать военную помощь Украине.

Что известно о задержанных диверсантах

Один из задержанных — 39-летний Дитер С., обладающий немецким и российским гражданством. С 2014 по 2016 год он воевал на стороне террористической группировки "ДНР", а с октября 2023 года имел контакты с российскими спецслужбами по диверсионным операциям в Германии.

Есть данные, что он согласился на поджоги и взрывы объектов военной инфраструктуры, оружейных заводов и промышленности.

В центре его внимания находились, в частности, транспортные пути, которые используются для перевозки грузов военного назначения. Целью атак был срыв поддержки Украины.

По данным Spiegel, в объекты входила армейская база Графенвер в южной земле Бавария, где украинские солдаты проходят подготовку по использованию американских танков Abrams.

Другой подозреваемый — 37-летний Александр Й. Он присоединился к Дитеру в марте этого года. Прокуратура считает, что он агент российской разведки.

Суд уже взял обоих под стражу.

Германия стала одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и является основной целью российских шпионских операций, заявили в прокуратуре.

Российские шпионы планировали взрывать поезда в Польше

Российская разведывательная сеть, действовавшая в Польше и разоблаченная правоохранителями, планировала взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Им грозит до 10 лет лишения свободы. Среди них граждане Беларуси, России и Украины.

Агентную сеть создали в начале 2023 года.

Выводы генпрокуратуры Польши свидетельствуют, что они получали задания на дистанционное выполнение задач непосредственно из Москвы, а затем, после их выполнения, получали вознаграждение в криптовалютах (преимущественно биткоинах), которые затем обменивались наличными.

Журналисты узнали, что дело имеет 66 томов, в которых есть указания на планы сети взорвать поезда с оружием и гуммопомощью, следующие в Украину.

По словам издания, именно этот риск побудил польские спецслужбы приступить к арестам.

По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-нибудь другое. Риск атак был слишком велик для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы, — рассказал анонимный собеседник.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Болгарии бьют тревогу из-за возможных диверсий РФ
прапор Болгарии и ЕС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Шпионская сеть РФ в Польше. 14 человек признаны судом виновными в подготовке диверсий
Шпион
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Готовил поджоги во Вроцлаве. Польша задержала российского диверсанта
Диверсант

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?