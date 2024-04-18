У Німеччині двоє російських агенти планували зірвати допомогу Україні

Двоє громадян Німеччини та Росії заарештовано у Німеччині за підозрою у підготовці диверсійних атак на військові об'єкти США, щоб зірвати військову допомогу Україні.

Що відомо про затриманих диверсантів

Один із затриманих — 39-річний Дітер С., який має німецьке та російське громадянство. З 2014 по 2016 рік він воював на боці терористичного угруповання “ДНР”, а з жовтня 2023 року мав контакти з російськими спецслужбами щодо диверсійних операцій у Німеччині.

Є дані, що він погодився на підпали та підриви обʼєктів військової інфраструктури, збройових заводів і промисловості.

У центрі його уваги були, зокрема, транспортні шляхи, які використовують для перевезення вантажів військового призначення. Метою атак був зрив підтримки України.

За даними Spiegel, до об'єктів входила армійська база Графенвер у південній землі Баварія, де українські солдати проходять підготовку з використання американських танків Abrams.

Інший підозрюваний — 37-річний Олександр Й. Він доєднався до Дітера у березні цього року. Прокуратура вважає, що він агент російської розвідки.

Суд уже взяв обох під варту.

Німеччина стала одним із найбільших постачальників військової допомоги Києву з того часу, як 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і є основною метою російських шпигунських операцій, заявили в прокуратурі.

Російські шпигуни планували підривати потяги у Польщі

Російська розвідувальна мережа, яка діяла в Польщі і була викрита правоохоронцями, планувала підірвати потяги зі зброєю та гуманітарною допомогою для України.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Серед них громадяни Білорусі, Росії та України.

Агентурну мережу створили на початку 2023 року.

Висновки генпрокуратури Польщі свідчать, що вони отримували завдання на дистанційне виконання завдань безпосередньо з Москви, а потім, після їх виконання, отримували винагороду в криптовалютах (переважно біткоінах), які потім обмінювали на готівку.

Журналісти дізналися, справа має 66 томів, в яких є вказівки на плани мережі підірвати потяги зі зброєю та гумдопомогою, які прямують в Україну.

За словами видання, саме цей ризик спонукав польські спецслужби розпочати арешти.