За словами болгарського збройового магната Еміліана Гебрєва, Росія планує влаштувати в його країні диверсії, спрямовані на зрив критично важливого постачання зброї в Україну.

Болгарії можуть загрожувати диверсії з боку Росії

Згідно з даними Гебрєва, який, до слова, пережив два замахи росіян, просто зараз російські диверсанти активно атакують заводи та склади його компанії EMKO, яка виробляє більшу частину болгарських куль та танкових снарядів радянського зразка, які передають ЗСУ.

Російські загрози (означають), що необхідно вжити новий комплекс заходів на національному рівні, а також на рівні НАТО, – наголосив збройовий магнат. Поширити

Еміліан Гебрєв також звернув увагу на те, що жодного російського оперативника не було затримано або притягнуто до відповідальності у зв'язку з його отруєнням та вибухами на об'єктах його компанії.

Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов'язаних з російськими терористичними актами і шпигунською мережею в Болгарії. Всі розслідування були або зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду, – поскаржився він. Поширити

Чому саме Болгарія опинилася під ударом РФ

За словами аналітиків та експертів, з якими поспілкувалися журналісти, саме Болгарія наразі є ключовою сферою діяльності російських агентів.

Окрім того, наголошується, що інфільтрація особливо гостро відчувається в органах прокуратури та служби безпеки країни.

Росіяни дуже зацікавлені в наших об'єктах та людях, які їх обслуговують, – заявив The Financial Times болгарський посадовець, що говорив на умовах анонімності.

За словами спікера болгарської прокуратури Веселіна Іванова, звинувачення у російському проникненні "категорично не відповідають дійсності", і що нове керівництво відомства прагне реформувати його.