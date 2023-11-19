В Болгарии бьют тревогу из-за возможных диверсий РФ

По словам болгарского оружейного магната Эмилиана Гебрева, Россия планирует устроить в его стране диверсии, направленные на срыв критически важных поставок оружия в Украину.

Болгарии могут угрожать диверсии со стороны России

Согласно данным Гебрева, который, к слову, пережил два покушения россиян, прямо сейчас российские диверсанты активно атакуют заводы и склады его компании EMKO, производящей большую часть болгарских пуль и танковых снарядов советского образца, которые передают ВСУ.

Российские угрозы (означают), что необходимо принять новый комплекс мер на национальном уровне, а также на уровне НАТО, – подчеркнул оружейный магнат. Поделиться

Эмилиан Гебрев также обратил внимание на то, что ни один российский оперативник не был задержан или привлечен к ответственности в связи с его отравлением и взрывами на объектах его компании.

Не было никакого результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования были либо остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд, – посетовал он. Поделиться

Почему именно Болгария оказалась под ударом РФ

По словам аналитиков и экспертов, с которыми пообщались журналисты, именно Болгария является ключевой сферой деятельности российских агентов.

Кроме того, сообщается, что инфильтрация остро ощущается в органах прокуратуры и службы безопасности страны.

Россияне очень заинтересованы в наших обслуживающих объектах и людях, – заявил The Financial Times болгарский чиновник, который говорил на условиях анонимности. Поделиться

По словам спикера болгарской прокуратуры Веселина Иванова, обвинения в российском проникновении "категорически не соответствуют действительности" и что новое руководство ведомства стремится реформировать его.