В Болгарии бьют тревогу из-за возможных диверсий РФ

По словам болгарского оружейного магната Эмилиана Гебрева, Россия планирует устроить в его стране диверсии, направленные на срыв критически важных поставок оружия в Украину.
Болгарии могут угрожать диверсии со стороны России
Согласно данным Гебрева, который, к слову, пережил два покушения россиян, прямо сейчас российские диверсанты активно атакуют заводы и склады его компании EMKO, производящей большую часть болгарских пуль и танковых снарядов советского образца, которые передают ВСУ.
Эмилиан Гебрев также обратил внимание на то, что ни один российский оперативник не был задержан или привлечен к ответственности в связи с его отравлением и взрывами на объектах его компании.
Почему именно Болгария оказалась под ударом РФ
По словам аналитиков и экспертов, с которыми пообщались журналисты, именно Болгария является ключевой сферой деятельности российских агентов.
Кроме того, сообщается, что инфильтрация остро ощущается в органах прокуратуры и службы безопасности страны.
По словам спикера болгарской прокуратуры Веселина Иванова, обвинения в российском проникновении "категорически не соответствуют действительности" и что новое руководство ведомства стремится реформировать его.
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