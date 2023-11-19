В Болгарии бьют тревогу из-за возможных диверсий РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В Болгарии бьют тревогу из-за возможных диверсий РФ

прапор Болгарии и ЕС
Читати українською
Источник:  The Financial Times

По словам болгарского оружейного магната Эмилиана Гебрева, Россия планирует устроить в его стране диверсии, направленные на срыв критически важных поставок оружия в Украину.

Болгарии могут угрожать диверсии со стороны России

Согласно данным Гебрева, который, к слову, пережил два покушения россиян, прямо сейчас российские диверсанты активно атакуют заводы и склады его компании EMKO, производящей большую часть болгарских пуль и танковых снарядов советского образца, которые передают ВСУ.

Российские угрозы (означают), что необходимо принять новый комплекс мер на национальном уровне, а также на уровне НАТО, – подчеркнул оружейный магнат.

Эмилиан Гебрев также обратил внимание на то, что ни один российский оперативник не был задержан или привлечен к ответственности в связи с его отравлением и взрывами на объектах его компании.

Не было никакого результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования были либо остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд, – посетовал он.

Почему именно Болгария оказалась под ударом РФ

По словам аналитиков и экспертов, с которыми пообщались журналисты, именно Болгария является ключевой сферой деятельности российских агентов.

Кроме того, сообщается, что инфильтрация остро ощущается в органах прокуратуры и службы безопасности страны.

Россияне очень заинтересованы в наших обслуживающих объектах и людях, – заявил The Financial Times болгарский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

По словам спикера болгарской прокуратуры Веселина Иванова, обвинения в российском проникновении "категорически не соответствуют действительности" и что новое руководство ведомства стремится реформировать его.

Прокуратура задокументировала преступную деятельность агентов ГРУ и привлекла их к уголовной ответственности, но поскольку Россия не выдает своих граждан, у Софии не было возможности привлечь их к ответственности, - заявил он.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Болгария ввела налог на российский транзитный газ
Флаг Болгарии
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании войны РФ против Украины
Николай Денков
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Болгария помогла РФ заработать миллиард евро на продаже нефти в обход санкций — Politico
НПЗ Лукойл в Болгарії

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.