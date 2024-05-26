Зрив постачання зброї Україні. Спецслужби РФ проводять масштабні диверсії в Європі

За даними видання The New York Times, представники розвідки США та їх союзники відстежують збільшення кількості диверсійних операцій низького рівня в Європі, які, на їх думку, є частиною російської кампанії з підриву зусиль для військової підтримки України.

Росія підриває постачання зброї для України у Європі

Спецслужби Російської Федерації проводять диверсійні операції в Європі. Вони спрямовані на підрив постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

Серед таких операцій видання наводить, зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.

До того ж відомо про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.

Попри те. що ці дії можуть здатися випадковими, американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України.

У Польщі затримали російських диверсантів

У Польщі заарештували дев’ятьох підозрюваних у саботажі та скоєні диверсій на замовлення російських спецслужб.

Як повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, йдеться про побиття, підпал і замах на підпал, і причетність російських спецслужб до диверсій «не викликає сумнівів». Поширити

Туск також назвав ситуацію «дуже серйозною» і заявив, що подібні диверсії планувалися і в інших країнах, зокрема, у Латвії Литві й, можливо, Швеції.

Прем’єр додав, що Польща тісно співпрацює зі своїми союзниками щодо цього питання.