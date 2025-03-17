США больше не расследуют военные преступления Путина против Украины

Решение о выходе из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины является последним свидетельством ухода администрации Дональда Трампа от обязательства Джозефа Байдена привлечь Путина к личной ответственности.
Главные тезисы
- Решение США выйти из Международного центра свидетельствует об изменениях в политике администрации страны по привлечению Путина к ответственности за военные преступления.
- США не планируют привлекать Путина к ответственности за военные преступления в рамках международного права.
- Прокуроры США впервые применили закон о военных преступлениях для ставки обвинений четырем российским солдатам по делу о пытках американца в Украине.
США не собираются привлекать Путина к ответственности за военные преступления
Группа была создана с целью привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за категорию преступлений, которая определяется в соответствии с международным правом и договорами как агрессия, нарушающая суверенитет другой страны.
Администрация Байдена присоединилась к центру 2023 года,
Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, ожидается, что решение будет объявлено 17 марта в электронном письме сотрудникам и членам главной организации группы — Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, более известного как Евроюст.
Соединенные Штаты были единственной страной вне Европы, которая сотрудничала с группой, направив в Гаагу старшего прокурора Министерства юстиции для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.
Администрация Трампа также сокращает работу, выполняемую Группой по ответственности за военные преступления, созданную в 2022 году тогдашним генеральным прокурором Мерриком Гарландом и укомплектованную опытными прокурорами. Она была призвана координировать усилия Министерства юстиции по привлечению к ответственности россиян, ответственных за зверства, совершенные после полномасштабного вторжения три года назад.
Он добавил, что министерство "будет использовать все возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине".
Во время администрации Байдена группа, известная как WarCAT, сосредоточилась на важной вспомогательной роли: предоставлении перегруженным прокурорам и правоохранительным органам Украины материально-технической помощи, обучения и прямой помощи в передаче обвинений в военных преступлениях, совершенных россиянами, в украинские суды.
Команда действительно возбудила одно значимое дело. В декабре 2023 года прокуроры США впервые применили закон о военных преступлениях с момента его принятия почти три десятилетия назад, чтобы заочно ставить обвинения четырем российским солдатам в пытках американца, проживавшего в Херсонской области Украины.
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