Рішення про вихід із Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України є останнім свідченням відходу адміністрації Дональда Трампа від зобов'язання Джозефа Байдена притягнути Путіна до особистої відповідальності.
Головні тези:
- Рішення США про вихід із Міжнародного центру свідчить про зміни в політиці адміністрації Байдена стосовно притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини.
- Група WarCAT продовжує свою діяльність в наданні підтримки українським прокурорам у розслідуванні воєнних злочинів, вчинених росіянами.
- Адміністрація Трампа та Байдена відмінно реагували на ситуацію з воєнними злочинами в Україні, вносячи свої корективи у співпрацю з міжнародними організаціями.
США не збираються притягувати Путіна до відповідальності за воєнні злочини
Групу було створено з метою притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, яка визначається згідно з міжнародним правом і договорами як агресія, що порушує суверенітет іншої країни.
Адміністрація Байдена долучилася до центру 2023 року,
Як повідомили джерела, знайомі із ситуацією, очікується, що рішення буде оголошено 17 березня в електронному листі співробітникам і членам головної організації групи — Агентства Європейського союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя, більш відомого як Євроюст.
Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши в Гаагу старшого прокурора Міністерства юстиції для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.
Адміністрація Трампа також скорочує роботу, виконувану Групою з відповідальності за воєнні злочини, яку було створено 2022 року тодішнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом і укомплектовано досвідченими прокурорами. Вона була покликана координувати зусилля Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за звірства, вчинені після повномасштабного вторгнення три роки тому.
Він додав, що міністерство "використовуватиме всі можливості для притягнення до відповідальності тих, хто чинить воєнні злочини та інші злодіяння в Україні".
Під час адміністрації Байдена група, відома як WarCAT, зосередилася на важливій допоміжній ролі: наданні перевантаженим прокурорам і правоохоронним органам України матеріально-технічної допомоги, навчання і прямої допомоги в передачі звинувачень у воєнних злочинах, скоєних росіянами, в українські суди.
Команда дійсно порушила одну значущу справу. У грудні 2023 року прокурори США вперше застосували закон про воєнні злочини з моменту його ухвалення майже три десятиліття тому, щоб заочно ставити обвинувачення чотирьом російським солдатам у катуванні американця, який проживав у Херсонській області України.
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