США будут чеканить долларовые монеты с изображением Трампа

Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп
Источник:  Fox Business

В США рассматривают возможность чеканки новых монет номиналом 1 доллар, на которых будет изображен президент Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • В США планируют выпустить монеты номиналом 1 доллар с изображением президента Трампа в рамках празднования 250-летия страны.
  • Представитель Минфина США сообщил о возможности чеканки именной монеты для президента Трампа, хотя окончательный дизайн еще не утвержден.

Трамп получит "именную" долларовую монету

Неназванный представитель Минфина США рассказал в комментарии, что монету с изображением Трампа могут чеканить в рамках инициативы по празднованию 250-летия основания Америки.

Хотя окончательный дизайн монеты в 1 доллар для празднования 250-летия США еще не утвержден, этот первый эскиз хорошо отражает неугасимый дух нашей страны и демократии даже перед лицом огромных испытаний. В скором времени мы представим больше деталей.

Монета с изображением Трампа

Также Fox Business показал эскиз такой монеты. На нем Трамп изображен на фоне американского флага с приподнятым кулаком.

Эскиз напоминает известное фото, сделанное при покушении на Трампа в Пенсильвании в прошлом году, когда в него стреляли и агенты Секретной службы выводили его со сцены.

