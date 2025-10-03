США будут чеканить долларовые монеты с изображением Трампа

В США рассматривают возможность чеканки новых монет номиналом 1 доллар, на которых будет изображен президент Дональд Трамп.

Трамп получит "именную" долларовую монету

Неназванный представитель Минфина США рассказал в комментарии, что монету с изображением Трампа могут чеканить в рамках инициативы по празднованию 250-летия основания Америки.

Хотя окончательный дизайн монеты в 1 доллар для празднования 250-летия США еще не утвержден, этот первый эскиз хорошо отражает неугасимый дух нашей страны и демократии даже перед лицом огромных испытаний. В скором времени мы представим больше деталей.

Монета с изображением Трампа

Также Fox Business показал эскиз такой монеты. На нем Трамп изображен на фоне американского флага с приподнятым кулаком.