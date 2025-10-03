США карбуватимуть доларові монети з зображенням Трампа
США карбуватимуть доларові монети з зображенням Трампа

Трамп
Джерело:  Fox Business

У США розглядають можливість карбування нових монет номіналом 1 долар, на яких буде зображено президента Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Монета номіналом 1 долар з зображенням президента Трампа розглядається у США в рамках відзначення 250-річчя заснування країни.
  • Представник Мінфіну США повідомив про можливість карбування іменної монети для президента Трампа.
  • Остаточний дизайн монети ще не затверджено, але перший ескіз відображає незгасимий дух країни та демократії в обличчі великих випробувань.

Трамп отримає “іменну” доларову монету

Неназваний представник Мінфіну США розповів у коментарі виданню, що монету із зображенням Трампа можуть карбувати в рамках ініціативи з відзначення 250-річчя заснування Америки.

Хоча остаточний дизайн монети в 1 долар для святкування 250-річчя США ще не затверджено, цей перший ескіз добре відображає незгасимий дух нашої країни і демократії, навіть перед обличчям величезних випробувань. Незабаром ми представимо більше деталей.

Монета з зображенням Трампа

Також Fox Business показало ескіз такої монети. На ньому Трамп зображений на тлі американського прапора з піднятим кулаком.

Ескіз нагадує відоме фото, зроблене під час замаху на Трампа в Пенсільванії торік, коли в нього стріляли й агенти Секретної служби виводили його зі сцени.

