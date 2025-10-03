США карбуватимуть доларові монети з зображенням Трампа

У США розглядають можливість карбування нових монет номіналом 1 долар, на яких буде зображено президента Дональда Трампа.

Трамп отримає “іменну” доларову монету

Неназваний представник Мінфіну США розповів у коментарі виданню, що монету із зображенням Трампа можуть карбувати в рамках ініціативи з відзначення 250-річчя заснування Америки.

Хоча остаточний дизайн монети в 1 долар для святкування 250-річчя США ще не затверджено, цей перший ескіз добре відображає незгасимий дух нашої країни і демократії, навіть перед обличчям величезних випробувань. Незабаром ми представимо більше деталей.

Монета з зображенням Трампа

Також Fox Business показало ескіз такої монети. На ньому Трамп зображений на тлі американського прапора з піднятим кулаком.