США "дали добро" на расширение дальнобойных ударов Украины по территории РФ — инсайдеры
Категория
Мир
Дата публикации

США "дали добро" на расширение дальнобойных ударов Украины по территории РФ — инсайдеры

Storm Shadow
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Администрация Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, оказанных западными союзниками, что позволило Киеву расширить атаки на цели внутри России.

Главные тезисы

  • Администрация Трампа сняла ограничения для Украины на использование ракет дальнего действия против России.
  • Решение разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по российским объектам было принято Пентагоном.
  • Первый удар по российским объектам был нанесен украинскими вооруженными силами с помощью ракеты Storm Shadow.

США сняли ключевое ограничение для Украины на удары по РФ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

После прихода к власти администрации Трампа Пентагон установил процедуру для одобрения ударов Украины по российским целям с использованием западных ракет, возлагаемых на американские данные о целях.

Согласно этому механизму, глава Пентагона имел окончательное слово относительно того, может ли Украина применять западное оружие дальнего действия для ударов по России.

Украина не получила никакого разрешения на использование западных ракет до недавнего времени, когда, по информации WSJ, полномочия по одобрению таких атак были возвращены Командованию Объединенных сил НАТО в Европе, возглавляемому американским генералом Алексусом Гринкевичем.

Первый одобренный удар Украина нанесла 21 октября, когда с помощью Storm Shadow поразила российский завод в Брянске, производивший взрывчатку и ракетное топливо.

Собеседники WSJ считают, что снятие ограничения не изменит ситуацию на поле боя, в том числе из-за небольшого количества ракет Storm Shadow в Украине, но ожидают их более активного применения для ударов по российским целям.

Один из источников WSJ уточняет, что решение об отмене ограничений было принято до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе.

Тогда ожидалось, что одним из ключевых вопросов станет возможность предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk. Зеленский говорил, что предложит Дональду Трампу соглашение о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

После встречи СМИ узнали, что Трамп все же не согласился предоставить ракеты и разговор был достаточно напряженным.

Позже президент США Дональд Трамп назвал опровергшую эту новость.

Статья в WSJ о том, что США позволили Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия в глубине России, – это ложная новость. США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда они бы не прилетели и к тому, что Украина с ними делает.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Трамп был жестким". О чем на самом деле говорили президенты Украины и США
Переговоры Зеленского и Трампа - новые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский призвал США запускать совместные проекты с украинскими производителями дронов
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поддержка Украины. Сенатский комитет США одобрил три важных законопроекта
Сенат

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?