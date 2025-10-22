США "дали добро" на расширение дальнобойных ударов Украины по территории РФ — инсайдеры

Администрация Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, оказанных западными союзниками, что позволило Киеву расширить атаки на цели внутри России.
Главные тезисы
- Администрация Трампа сняла ограничения для Украины на использование ракет дальнего действия против России.
- Решение разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по российским объектам было принято Пентагоном.
- Первый удар по российским объектам был нанесен украинскими вооруженными силами с помощью ракеты Storm Shadow.
США сняли ключевое ограничение для Украины на удары по РФ
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно этому механизму, глава Пентагона имел окончательное слово относительно того, может ли Украина применять западное оружие дальнего действия для ударов по России.
Украина не получила никакого разрешения на использование западных ракет до недавнего времени, когда, по информации WSJ, полномочия по одобрению таких атак были возвращены Командованию Объединенных сил НАТО в Европе, возглавляемому американским генералом Алексусом Гринкевичем.
Первый одобренный удар Украина нанесла 21 октября, когда с помощью Storm Shadow поразила российский завод в Брянске, производивший взрывчатку и ракетное топливо.
Собеседники WSJ считают, что снятие ограничения не изменит ситуацию на поле боя, в том числе из-за небольшого количества ракет Storm Shadow в Украине, но ожидают их более активного применения для ударов по российским целям.
Один из источников WSJ уточняет, что решение об отмене ограничений было принято до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе.
После встречи СМИ узнали, что Трамп все же не согласился предоставить ракеты и разговор был достаточно напряженным.
Позже президент США Дональд Трамп назвал опровергшую эту новость.
Статья в WSJ о том, что США позволили Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия в глубине России, – это ложная новость. США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда они бы не прилетели и к тому, что Украина с ними делает.
