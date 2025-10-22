Поддержка Украины. Сенатский комитет США одобрил три важных законопроекта

Комитет по международным отношениям Сената США поддержал три законодательных инициативы, направленные против России из-за войны, начатой РФ против Украины. Среди них – предложение признания России государством-спонсором терроризма.

Сенатский комитет США одобрил три важных законопроекта

Об этом сообщили сенаторы Джим Риш и Джин Шахин.

Речь идет о следующих документах:

законопроект "СТОП Россия и Китай";

законопроект о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), предусматривающий усовершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;

Законопроект о признании русской Федерации государством-спонсором терроризма.

Сенатор Джин Шахин отметила, что принятие законопроектов демонстрирует двухпартийную поддержку в Конгрессе США для Украины.

Мы приняли три законопроекта по принятию мер против России по признанию ее государством-спонсором терроризма (из-за того, что она сделала для похищения украинских детей), возможности использовать замороженные российские активы и поддерживать Украину этими долларами, а также принять меры против Китая за финансирование российской военной машины. Поделиться

Глава комитета и сенатор Джим Риш заявил, что сейчас нет возможности проголосовать за эти законопроекты в Сенате США из-за приостановки работы правительства.