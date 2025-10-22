Поддержка Украины. Сенатский комитет США одобрил три важных законопроекта
Категория
Политика
Дата публикации

Поддержка Украины. Сенатский комитет США одобрил три важных законопроекта

Сенат
Read in English
Читати українською
Источник:  Суспільне

Комитет по международным отношениям Сената США поддержал три законодательных инициативы, направленные против России из-за войны, начатой РФ против Украины. Среди них – предложение признания России государством-спонсором терроризма.

Главные тезисы

  • Сенатский комитет США одобрил три законопроекта, направленных против России в контексте войны с Украиной.
  • Среди утвержденных инициатив - признание России государством-спонсором терроризма и улучшение механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины.
  • Принятие законопроектов демонстрирует двухпартийную поддержку в Конгрессе США для Украины и направлено на защиту интересов Украины в контексте конфликта с Россией.

Сенатский комитет США одобрил три важных законопроекта

Об этом сообщили сенаторы Джим Риш и Джин Шахин.

Речь идет о следующих документах:

  • законопроект "СТОП Россия и Китай";

  • законопроект о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), предусматривающий усовершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;

  • Законопроект о признании русской Федерации государством-спонсором терроризма.

Сенатор Джин Шахин отметила, что принятие законопроектов демонстрирует двухпартийную поддержку в Конгрессе США для Украины.

Мы приняли три законопроекта по принятию мер против России по признанию ее государством-спонсором терроризма (из-за того, что она сделала для похищения украинских детей), возможности использовать замороженные российские активы и поддерживать Украину этими долларами, а также принять меры против Китая за финансирование российской военной машины.

Глава комитета и сенатор Джим Риш заявил, что сейчас нет возможности проголосовать за эти законопроекты в Сенате США из-за приостановки работы правительства.

Мы осторожно оптимистично настроены, что мы дойдем до этого в ближайшее время, потому что это очевидно вопрос, который сейчас центральный, и это один из того, что мы можем сделать. Палата представителей вскоре вернется к работе, и эти вопросы будут среди первых в повестке дня.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенаторы США предлагают новые сроки предоставления Украине доходов от замороженных активов РФ
Сенат США
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенат США принял законопроект оборонного бюджета с 500 млн долл для Украины
Сенат США принял законопроект оборонного бюджета с 500 млн долл для Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенат США поддерживает введение 500%-ных тарифов для Китая из-за покупки нефти РФ
Сенат США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?