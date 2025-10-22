Поддержка Украины. Сенатский комитет США одобрил три важных законопроекта

Комитет по международным отношениям Сената США поддержал три законодательных инициативы, направленные против России из-за войны, начатой РФ против Украины. Среди них – предложение признания России государством-спонсором терроризма.
Сенатский комитет США одобрил три важных законопроекта
Об этом сообщили сенаторы Джим Риш и Джин Шахин.
Речь идет о следующих документах:
законопроект "СТОП Россия и Китай";
законопроект о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), предусматривающий усовершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;
Законопроект о признании русской Федерации государством-спонсором терроризма.
Сенатор Джин Шахин отметила, что принятие законопроектов демонстрирует двухпартийную поддержку в Конгрессе США для Украины.
Глава комитета и сенатор Джим Риш заявил, что сейчас нет возможности проголосовать за эти законопроекты в Сенате США из-за приостановки работы правительства.
Мы осторожно оптимистично настроены, что мы дойдем до этого в ближайшее время, потому что это очевидно вопрос, который сейчас центральный, и это один из того, что мы можем сделать. Палата представителей вскоре вернется к работе, и эти вопросы будут среди первых в повестке дня.
