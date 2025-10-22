Підтримка України. Сенатський комітет США схвалив три важливі законопроєкти
Підтримка України. Сенатський комітет США схвалив три важливі законопроєкти

Джерело:  Суспільне

Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через війну, яку розпочала РФ проти України. Серед них — пропозиція визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Головні тези:

  • Сенатський комітет США схвалив три законопроєкти, спрямовані проти Росії через війну з Україною.
  • Одним із законопроєктів є визнання Росії державою-спонсором тероризму.
  • Ініціативи, які підтримав комітет, передбачають відстоювання інтересів України у контексті конфлікту з Росією.

Сенатський комітет США схвалив три важливі законопроєкти

Про це повідомили сенатори Джим Ріш та Джин Шахін.

Йдеться про такі документи:

  • законопроєкт "СТОП Росія та Китай";

  • законопроєкт про внесення змін до Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), який передбачає вдосконалення механізму використання заморожених російських суверенних активів на користь України;

  • законопроєкт про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Сенаторка Джин Шахін відзначила, що ухвалення законопроєктів демонструє двопартійну підтримку у Конгресі США для України.

Ми ухвалили три законопроєкти щодо вжиття заходів проти Росії щодо визнання її державою-спонсором тероризму (через те, що вона зробила для викрадення українських дітей), щодо можливості використовувати заморожені російські активи та підтримувати Україну цими доларами, а також вжити заходів проти Китаю за фінансування російської військової машини.

Голова комітету та сенатор Джим Ріш заявив, що зараз немає можливості проголосувати за ці законопроєкти у Сенаті США через призупинення роботи уряду.

Ми обережно оптимістично налаштовані, що ми дійдемо до цього найближчим часом, тому що це очевидно, питання, яке зараз є центральним, і це одне з того, що ми можемо зробити. Палата представників невдовзі повернеться до роботи, і ці питання будуть серед перших у порядку денному.

