Підтримка України. Сенатський комітет США схвалив три важливі законопроєкти

Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через війну, яку розпочала РФ проти України. Серед них — пропозиція визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Сенатський комітет США схвалив три важливі законопроєкти
Про це повідомили сенатори Джим Ріш та Джин Шахін.
Йдеться про такі документи:
законопроєкт "СТОП Росія та Китай";
законопроєкт про внесення змін до Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), який передбачає вдосконалення механізму використання заморожених російських суверенних активів на користь України;
законопроєкт про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.
Сенаторка Джин Шахін відзначила, що ухвалення законопроєктів демонструє двопартійну підтримку у Конгресі США для України.
Голова комітету та сенатор Джим Ріш заявив, що зараз немає можливості проголосувати за ці законопроєкти у Сенаті США через призупинення роботи уряду.
Ми обережно оптимістично налаштовані, що ми дійдемо до цього найближчим часом, тому що це очевидно, питання, яке зараз є центральним, і це одне з того, що ми можемо зробити. Палата представників невдовзі повернеться до роботи, і ці питання будуть серед перших у порядку денному.
