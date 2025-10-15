Cенат США підтримує запровадження 500%-них тарифів для Китаю через купівлю нафти РФ

Сенат підтримує ідею надати президенту США Дональду Трампу право запровадити 500%-ні тарифи для Китаю через купівлю російської нафти.
Головні тези:
- Сенат США розглядає можливість введення 500%-них тарифів для Китаю через їхню купівлю російської нафти.
- Ініціатива спрямована на обмеження впливу російської військової машини коштом зменшення купівлі китайцями російських енергоресурсів.
- Також у планах - надання повноважень президенту США для введення високих мит на китайські товари в разі покупки російської нафти.
Сенат США готовий на 500%-ні мита для Китаю
Про це повідомив на пресконференції міністр фінансів США Скотт Бессент.
Бессент звернув увагу, що попри заяви Пекіна про бажання "зберегти мир в усьому світі", купівля китайцями російської нафти підживлює російську військову машину.
За словами Бессента, Трамп доручив йому повідомити європейським союзникам, що США підтримають тарифи для Китаю за купівлю російської нафти.
Він додав, що США зараз перебувають в умовах шатдауну, коли республіканці не можуть заручитися підтримкою семи сенаторів-демократів.
Але 85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай у розмірі до 500% за купівлю російської нафти. Нам повідомили, що Європейський парламент не ухвалить аналогічного заходу.
Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем розробив законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, який передбачає наймасштабніші санкції проти Росії за весь період війни. Він спрямований на те, щоб змусити Кремль припинити агресію проти України і сісти за стіл реальних переговорів.
Особливу увагу в проєкті приділено енергетичному сектору: пропонується запровадити 500%-ні тарифи на всі товари російського походження та аналогічні мита для країн, які продовжують купувати нафту, газ, уран і нафтопродукти в Росії.
