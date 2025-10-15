Cенат США підтримує запровадження 500%-них тарифів для Китаю через купівлю нафти РФ

Сенат підтримує ідею надати президенту США Дональду Трампу право запровадити 500%-ні тарифи для Китаю через купівлю російської нафти.

Сенат США готовий на 500%-ні мита для Китаю

Про це повідомив на пресконференції міністр фінансів США Скотт Бессент.

Бессент звернув увагу, що попри заяви Пекіна про бажання "зберегти мир в усьому світі", купівля китайцями російської нафти підживлює російську військову машину.

Китай купує 60% російських енергоресурсів. Вони купують 90 % іранських. Незабаром ми опублікуємо фотографії, надані нам українським урядом, на яких видно, що значна частина українських дронів складається з китайських деталей. Поширити

За словами Бессента, Трамп доручив йому повідомити європейським союзникам, що США підтримають тарифи для Китаю за купівлю російської нафти.

Він додав, що США зараз перебувають в умовах шатдауну, коли республіканці не можуть заручитися підтримкою семи сенаторів-демократів.

Але 85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай у розмірі до 500% за купівлю російської нафти. Нам повідомили, що Європейський парламент не ухвалить аналогічного заходу.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем розробив законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, який передбачає наймасштабніші санкції проти Росії за весь період війни. Він спрямований на те, щоб змусити Кремль припинити агресію проти України і сісти за стіл реальних переговорів.

Документ передбачає блокування активів і операцій для російських чиновників, військових і олігархів, а також санкції проти ключових банків, включно з "Центробанком", "Сбербанком" і "Газпромбанком". Поширити

Особливу увагу в проєкті приділено енергетичному сектору: пропонується запровадити 500%-ні тарифи на всі товари російського походження та аналогічні мита для країн, які продовжують купувати нафту, газ, уран і нафтопродукти в Росії.