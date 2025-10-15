Сенат США поддерживает введение 500%-ных тарифов для Китая из-за покупки нефти РФ
Сенат США
Источник:  Reuters

Сенат поддерживает идею предоставить президенту США Дональду Трампу право ввести 500%-ные тарифы для Китая из-за покупки российской нефти.

Главные тезисы

  • Сенат США рассматривает введение 500%-ных тарифов для Китая из-за покупки российской нефти.
  • Инициатива направлена на ограничение влияния российской военной машины за счет уменьшения покупки китайцами российских энергоресурсов.
  • Предоставление президенту США полномочий для введения высоких пошлин на китайские товары в случае покупки российской нефти также находится в планах.

Сенат США готов на 500%-ные пошлины для Китая

Об этом сообщил на пресс-конференции министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент обратил внимание, что, несмотря на заявления Пекина о желании "сохранить мир во всем мире", покупка китайцами российской нефти подпитывает российскую военную машину.

Китай покупает 60% российских энергоресурсов. Они покупают 90% иранских. В скором времени мы опубликуем фотографии, предоставленные нам украинским правительством, на которых видно, что значительная часть украинских дронов состоит из китайских деталей.

По словам Бессента, Трамп поручил ему сообщить европейским союзникам, что США поддержат тарифы для Китая за покупку российской нефти.

Он добавил, что США сейчас находятся в условиях шатдауна, когда республиканцы не могут заручиться поддержкой семи сенаторов-демократов.

Но 85 сенаторов США готовы предоставить президенту Трампу полномочия ввести пошлины на Китай в размере до 500% за покупку российской нефти. Нам сообщили, что Европейский парламент не примет аналогичную меру.

Напомним, сенатор Линдси Грэм разработал законопроект Sanctioning Russia Act of 2025, предусматривающий самые масштабные санкции против России за весь период войны. Он направлен на то, чтобы вынудить Кремль прекратить агрессию против Украины и сесть за стол реальных переговоров.

Документ предусматривает блокировку активов и операций для российских чиновников, военных и олигархов, а также санкции против ключевых банков, включая "Центробанк", "Сбербанк" и "Газпромбанк".

Особое внимание в проекте уделено энергетическому сектору: предлагается ввести 500%-ные тарифы на все товары российского происхождения и аналогичные пошлины для стран, продолжающих покупать нефть, газ, уран и нефтепродукты в России.

