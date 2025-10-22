США "дали добро" на розширення далекобійних ударів України по території РФ — інсайдери

Адміністрація Дональда Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками, що дозволило Києву розширити атаки на цілі всередині Росії.
Головні тези:
- Адміністрація Трампа зняла обмеження для України щодо використання деяких ракет для ударів по Росії.
- Західні союзники дозволили Києву розширити далекобійні атаки на території РФ.
- Очільником Пентагону було прийнято рішення про дозвіл Україні застосовувати західну зброю для ударів на російські об'єкти.
США зняли ключове обмеження для України на удари по РФ
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Відповідно до цього механізму, очільник Пентагону мав остаточне слово щодо того, чи може Україна застосовувати західну зброю дальньої дії для ударів по Росії.
Україна не отримала жодного дозволу на використання західних ракет до недавнього часу, коли, за інформацією WSJ, повноваження щодо схвалення таких атак було повернуто Командуванню Об'єднаних сил НАТО у Європі, яке очолює американський генерал Алексус Гринкевич.
Перший схвалений удар Україна завдала 21 жовтня, коли за допомогою Storm Shadow уразила російській завод у Брянську, який виробляв вибухівку та ракетне паливо.
Співрозмовники WSJ вважають, що зняття обмеження не змінить ситуації на полі бою, зокрема й через невелику кількість ракет Storm Shadow в України, але очікують їхнього активнішого застосування для ударів по російських цілях.
Одне з джерел WSJ уточнює, що рішення про скасування обмежень було ухвалене до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі минулого тижня.
Після зустрічі ЗМІ дізналися, що Трамп все ж не погодився надати ракети і розмова була досить напруженою.
Пізніше президент США Дональд Трамп назвав спростував цю новину.
Стаття у WSJ про те, що США дозволили Україні використовувати ракети далекого радіусу дії в глибині Росії, - це фальшива новина. США не мають жодного відношення до цих ракет, звідки б вони не прилетіли і до того, що Україна з ними робить.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-