США "дали добро" на розширення далекобійних ударів України по території РФ — інсайдери

Адміністрація Дональда Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками, що дозволило Києву розширити атаки на цілі всередині Росії.

США зняли ключове обмеження для України на удари по РФ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Після приходу до влади адміністрації Трампа Пентагон встановив процедуру для схвалення ударів України по російських цілях із використанням західних ракет, які покладаються на американські дані про цілі. Поширити

Відповідно до цього механізму, очільник Пентагону мав остаточне слово щодо того, чи може Україна застосовувати західну зброю дальньої дії для ударів по Росії.

Україна не отримала жодного дозволу на використання західних ракет до недавнього часу, коли, за інформацією WSJ, повноваження щодо схвалення таких атак було повернуто Командуванню Об'єднаних сил НАТО у Європі, яке очолює американський генерал Алексус Гринкевич.

Перший схвалений удар Україна завдала 21 жовтня, коли за допомогою Storm Shadow уразила російській завод у Брянську, який виробляв вибухівку та ракетне паливо.

Співрозмовники WSJ вважають, що зняття обмеження не змінить ситуації на полі бою, зокрема й через невелику кількість ракет Storm Shadow в України, але очікують їхнього активнішого застосування для ударів по російських цілях.

Одне з джерел WSJ уточнює, що рішення про скасування обмежень було ухвалене до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі минулого тижня.

Тоді очікувалося, що одним з ключових питань буде можливість надання Україні крилатих ракет Tomahawk. Зеленський казав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи. Поширити

Після зустрічі ЗМІ дізналися, що Трамп все ж не погодився надати ракети і розмова була досить напруженою.

Пізніше президент США Дональд Трамп назвав спростував цю новину.