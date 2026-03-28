США должны нейтрализовать Иран на очень долгое время — Вэнс

Источник:  The Times of Israel

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки, "еще немного" будут продолжать войну с Ираном, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".

  США рассматривают долгосрочную борьбу с Ираном для его нейтрализации на очень долгий срок.
  Иран представляет угрозу из-за своих попыток создания ядерного оружия, что требует нейтрализации взглядов США.

Вэнс обещает скорую "нейтрализацию" Ирана

Президент (Трамп — ред.) будет продолжать войну еще немного, чтобы после нашего ухода нам не пришлось делать это снова в течение очень, очень долгого времени.

Эта страна (Иран — ред.) угрожает нам всеми способами. Они все еще пробуют сделать ядерное орудие. Нам нужно нейтрализовать их на очень, очень долгое время и в этом наша цель.

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

Вэнс признал рост цен на горючее, но назвал это "очень временной реакцией на то, что в конечном итоге станет краткосрочным конфликтом".

Мы не заинтересованы в том, чтобы быть в Иране через год или два года. Мы занимаемся бизнесом. Мы скоро уйдем оттуда, и цены на горючее снова снизятся.

