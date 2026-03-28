США должны нейтрализовать Иран на очень долгое время — Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки, "еще немного" будут продолжать войну с Ираном, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".
Главные тезисы
- США рассматривают долгосрочную борьбу с Ираном для его нейтрализации на очень долгий срок.
- Иран представляет угрозу из-за своих попыток создания ядерного оружия, что требует нейтрализации взглядов США.
Вэнс обещает скорую "нейтрализацию" Ирана
Президент (Трамп — ред.) будет продолжать войну еще немного, чтобы после нашего ухода нам не пришлось делать это снова в течение очень, очень долгого времени.
Вэнс признал рост цен на горючее, но назвал это "очень временной реакцией на то, что в конечном итоге станет краткосрочным конфликтом".
Мы не заинтересованы в том, чтобы быть в Иране через год или два года. Мы занимаемся бизнесом. Мы скоро уйдем оттуда, и цены на горючее снова снизятся.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-