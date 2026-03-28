США должны нейтрализовать Иран на очень долгое время — Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки, "еще немного" будут продолжать войну с Ираном, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".

Вэнс обещает скорую "нейтрализацию" Ирана

Президент (Трамп — ред.) будет продолжать войну еще немного, чтобы после нашего ухода нам не пришлось делать это снова в течение очень, очень долгого времени.

Эта страна (Иран — ред.) угрожает нам всеми способами. Они все еще пробуют сделать ядерное орудие. Нам нужно нейтрализовать их на очень, очень долгое время и в этом наша цель. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Вэнс признал рост цен на горючее, но назвал это "очень временной реакцией на то, что в конечном итоге станет краткосрочным конфликтом".