Трамп достаточно оптимистично настроен насчет завершения войны РФ против Украины — Вэнс

Вэнс обнародовал мнение Трампа о мирных переговорах

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Я думаю, что мы вели очень осторожные переговоры как с россиянами, так и с украинцами. Очевидно, что у россиян есть определенные красные линии, у украинцев есть определенные красные линии, и президент только что поручил всей команде, начиная с Марко Рубио (Госсекретарь США, — ред.), попытаться покончить с убийствами. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Вэнс добавил, что это трудная задача, и напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что считал войну в Украине самой легкой войной для решения.

Но я думаю, что мы совершаем прогресс. Я думаю, что мы делаем прогресс как с россиянами, так и с украинцами, и мы будем просто продолжать работать над этим. В конце концов, мы или добьемся успеха, или нет. Поделиться

.@VP: We've been engaged in very, very deliberate negotiations with both the Russians and the Ukrainians... and @POTUS has just set the entire team to try to bring the killing to a close... it's been difficult, but I think we're making progress. pic.twitter.com/uRCL1VbM7n — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2026

Вице-президент США подчеркнул, что Трамп настроен "достаточно оптимистично" по успешному завершению войны в Украине.