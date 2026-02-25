Трамп достаточно оптимистично настроен насчет завершения войны РФ против Украины — Вэнс
The White House
Трамп
Read in English
Читати українською

Президент США Дональд Трамп поручил американским переговорщикам попытаться "покончить с убийствами" на войне в Украине.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп поручил переговорщикам попытаться завершить войну в Украине и прекратить убийства.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил сложность задачи, однако подчеркнул достаточно оптимистичное настроение Трампа относительно успешного разрешения конфликта.

Вэнс обнародовал мнение Трампа о мирных переговорах

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Я думаю, что мы вели очень осторожные переговоры как с россиянами, так и с украинцами. Очевидно, что у россиян есть определенные красные линии, у украинцев есть определенные красные линии, и президент только что поручил всей команде, начиная с Марко Рубио (Госсекретарь США, — ред.), попытаться покончить с убийствами.

Вэнс добавил, что это трудная задача, и напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что считал войну в Украине самой легкой войной для решения.

Но я думаю, что мы совершаем прогресс. Я думаю, что мы делаем прогресс как с россиянами, так и с украинцами, и мы будем просто продолжать работать над этим. В конце концов, мы или добьемся успеха, или нет.

Вице-президент США подчеркнул, что Трамп настроен "достаточно оптимистично" по успешному завершению войны в Украине.

