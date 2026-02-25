Трамп достаточно оптимистично настроен насчет завершения войны РФ против Украины — Вэнс

Президент США Дональд Трамп поручил американским переговорщикам попытаться "покончить с убийствами" на войне в Украине.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп поручил переговорщикам попытаться завершить войну в Украине и прекратить убийства.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил сложность задачи, однако подчеркнул достаточно оптимистичное настроение Трампа относительно успешного разрешения конфликта.
Вэнс обнародовал мнение Трампа о мирных переговорах
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Вэнс добавил, что это трудная задача, и напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что считал войну в Украине самой легкой войной для решения.
.@VP: We've been engaged in very, very deliberate negotiations with both the Russians and the Ukrainians... and @POTUS has just set the entire team to try to bring the killing to a close... it's been difficult, but I think we're making progress. pic.twitter.com/uRCL1VbM7n— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2026
Вице-президент США подчеркнул, что Трамп настроен "достаточно оптимистично" по успешному завершению войны в Украине.
