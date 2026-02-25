Трамп досить оптимістично налаштований щодо завершення війни РФ проти України — Венс
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп досить оптимістично налаштований щодо завершення війни РФ проти України — Венс

The White House
Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп доручив американським переговорникам спробувати "покласти край вбивствам" на війні в Україні.

Головні тези:

  • Дональд Трамп доручив американським переговорникам покласти край вбивствам на війні в Україні.
  • Переговори між Україною, США та РФ мають продовжити працювати над розв'язанням конфлікту.

Венс оприлюднив думку Трампа щодо мирних перемовин

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Я думаю, що ми вели дуже, дуже обережні переговори як з росіянами, так і з українцями. Очевидно, що росіяни мають певні червоні лінії, українці мають певні червоні лінії, і президент щойно доручив всій команді, починаючи з Марко Рубіо (Держсекретар США, - ред.), спробувати покласти край вбивствам.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Венс додав, що це важке завдання, і нагадав, що Трамп неодноразово заявляв, що вважав війну в Україні найлегшою війною для вирішення.

Але я думаю, що ми робимо прогрес. Я думаю, що ми робимо прогрес як з росіянами, так і з українцями, і ми просто будемо продовжувати працювати над цим. Зрештою, ми або досягнемо успіху, або ні.

Віцепрезидент США підкреслив, що Трамп налаштований "досить оптимістично" щодо успішного завершення війни в Україні.

