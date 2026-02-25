Трамп досить оптимістично налаштований щодо завершення війни РФ проти України — Венс

Президент США Дональд Трамп доручив американським переговорникам спробувати "покласти край вбивствам" на війні в Україні.
Головні тези:
- Дональд Трамп доручив американським переговорникам покласти край вбивствам на війні в Україні.
- Переговори між Україною, США та РФ мають продовжити працювати над розв'язанням конфлікту.
Венс оприлюднив думку Трампа щодо мирних перемовин
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Венс додав, що це важке завдання, і нагадав, що Трамп неодноразово заявляв, що вважав війну в Україні найлегшою війною для вирішення.
.@VP: We've been engaged in very, very deliberate negotiations with both the Russians and the Ukrainians... and @POTUS has just set the entire team to try to bring the killing to a close... it's been difficult, but I think we're making progress. pic.twitter.com/uRCL1VbM7n— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2026
Віцепрезидент США підкреслив, що Трамп налаштований "досить оптимістично" щодо успішного завершення війни в Україні.
