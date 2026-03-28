США повинні нейтралізувати Іран на дуже довгий час — Венс

Джерело:  The Times of Israel

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки, "ще трохи" продовжуватимуть війну з Іраном, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час".

  • США планують тривалу боротьбу з Іраном з метою його нейтралізації на дуже довгий термін, відмовляючись від повернення до конфлікту у майбутньому.
  • Венс наголосив на загрозі, яку Іран становить для США через свої намагання створити ядерну зброю, вказавши на необхідність нейтралізації цієї загрози.

Венс обіцяє швидку "нейтралізацію" Ірану

Президент (Трамп — ред.) продовжуватиме війну ще трохи, щоб після нашого відходу нам не довелося робити це знову протягом дуже, дуже довгого часу.

Ця країна (Іран — ред.) загрожує нам усіма способами. Вони все ще намагаються створити ядерну зброю. Нам потрібно нейтралізувати їх на дуже, дуже довгий час, і в цьому наша мета.

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Венс визнав зростання цін на пальне, але назвав це "дуже тимчасовою реакцією на те, що зрештою стане короткотерміновим конфліктом".

Ми не зацікавлені у тому, щоб бути в Ірані через рік чи два роки. Ми займаємося бізнесом. Ми скоро підемо звідти, і ціни на пальне знову знизяться.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Мирний план" Трампа. Венс розкрив результати зустрічі представників США та РФ
Венс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп досить оптимістично налаштований щодо завершення війни РФ проти України — Венс
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рубіо VS Венс. Трамп уже обирає наступника
Рубіо має більше шансів стати новим президентом США

