США повинні нейтралізувати Іран на дуже довгий час — Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки, "ще трохи" продовжуватимуть війну з Іраном, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час".

Венс обіцяє швидку “нейтралізацію” Ірану

Президент (Трамп — ред.) продовжуватиме війну ще трохи, щоб після нашого відходу нам не довелося робити це знову протягом дуже, дуже довгого часу.

Ця країна (Іран — ред.) загрожує нам усіма способами. Вони все ще намагаються створити ядерну зброю. Нам потрібно нейтралізувати їх на дуже, дуже довгий час, і в цьому наша мета. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

Венс визнав зростання цін на пальне, але назвав це "дуже тимчасовою реакцією на те, що зрештою стане короткотерміновим конфліктом".