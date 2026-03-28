США повинні нейтралізувати Іран на дуже довгий час — Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки, "ще трохи" продовжуватимуть війну з Іраном, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час".
Головні тези:
- США планують тривалу боротьбу з Іраном з метою його нейтралізації на дуже довгий термін, відмовляючись від повернення до конфлікту у майбутньому.
- Венс наголосив на загрозі, яку Іран становить для США через свої намагання створити ядерну зброю, вказавши на необхідність нейтралізації цієї загрози.
Венс обіцяє швидку “нейтралізацію” Ірану
Президент (Трамп — ред.) продовжуватиме війну ще трохи, щоб після нашого відходу нам не довелося робити це знову протягом дуже, дуже довгого часу.
Венс визнав зростання цін на пальне, але назвав це "дуже тимчасовою реакцією на те, що зрештою стане короткотерміновим конфліктом".
Ми не зацікавлені у тому, щоб бути в Ірані через рік чи два роки. Ми займаємося бізнесом. Ми скоро підемо звідти, і ціни на пальне знову знизяться.
