США фактически сняли санкции с Сирии — что дальше

США аннулируют санкции в отношении Сирии

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, позволяющую совершать операции с участием временного сирийского правительства во главе с президентом Ахмедом аль-Шараа, а также центрального банка и государственных предприятий страны.

Генеральная лицензия, известная как GL25, позволяет совершать сделки, запрещенные Положением о санкциях в отношении Сирии, фактически снимая санкции с страны, говорится в заявлении Минфинансов США.

GL25 позволит новые инвестиции и деятельность частного сектора в соответствии со стратегией президента «Америка превыше всего».

Вдобавок к этому, государственный секретарь США Марко Рубио выдал 180-дневное освобождение от санкций в соответствии с Законом Цезая (Caesar Act), чтобы гарантировать, что ограничения не будут препятствовать инвестициям и способствовать обеспечению электроэнергией, энергией, водой и санитарией, а также гуманитарным.

Сегодняшние действия являются первым шагом в реализации видения президента относительно новых отношений между Сирией и Соединенными Штатами. Марк Рубио Госсекретарь США

Он добавил, что Трамп четко дал понять, что ожидает, что ослабление санкций будут сопровождать действия со стороны сирийского правительства.

Белый дом заявил после встречи Трампа из аль-Шараа на прошлой неделе, что американский лидер попросил Сирию соблюдать несколько условий в обмен на ослабление санкций. В частности, речь идет о просьбе о выезде всех иностранных боевиков из Сирии, депортации тех, кого Трамп назвал палестинскими террористами, и помощи Соединенным Штатам в предотвращении возрождения ИГИЛ.

Президент Трамп дает сирийскому правительству шанс способствовать миру и стабильности как внутри Сирии, так и в отношениях Сирии с ее соседями, — сказал Рубио. Поделиться

Отмечается, что в генеральной лицензии были перечислены авиакомпании Syrian Arab Airlines, Центральный банк Сирии и ряд других банков, несколько государственных нефтегазовых компаний и гостиница Four Seasons Damascus.

Сирия утром 24 мая поздравила отмену санкций со стороны США. Министерство иностранных дел страны назвало это "положительным шагом в правильном направлении для облегчения гуманитарных и экономических страданий страны".

Большинство санкций США против Сирии было наложено на правительство свергнутого сирийского президента Башара Асада и ключевых лиц в 2011 году после начала гражданской войны в стране.