США фактически сняли санкции с Сирии — что дальше

Администрация президента США Дональда Трампа 23 мая издала распоряжения, фактически отменяющие санкции против Сирии.
Главные тезисы
- Отмена санкций против Сирии открывает новые возможности для инвестиций и развития частного сектора в стране.
- Снимая санкции, США ожидают выполнения определенных условий со стороны сирийского правительства, включая борьбу с терроризмом и выезд иностранных боевиков.
- Это действие может способствовать миру и стабильности в Сирии, а также улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
США аннулируют санкции в отношении Сирии
Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, позволяющую совершать операции с участием временного сирийского правительства во главе с президентом Ахмедом аль-Шараа, а также центрального банка и государственных предприятий страны.
Генеральная лицензия, известная как GL25, позволяет совершать сделки, запрещенные Положением о санкциях в отношении Сирии, фактически снимая санкции с страны, говорится в заявлении Минфинансов США.
GL25 позволит новые инвестиции и деятельность частного сектора в соответствии со стратегией президента «Америка превыше всего».
Вдобавок к этому, государственный секретарь США Марко Рубио выдал 180-дневное освобождение от санкций в соответствии с Законом Цезая (Caesar Act), чтобы гарантировать, что ограничения не будут препятствовать инвестициям и способствовать обеспечению электроэнергией, энергией, водой и санитарией, а также гуманитарным.
Он добавил, что Трамп четко дал понять, что ожидает, что ослабление санкций будут сопровождать действия со стороны сирийского правительства.
Белый дом заявил после встречи Трампа из аль-Шараа на прошлой неделе, что американский лидер попросил Сирию соблюдать несколько условий в обмен на ослабление санкций. В частности, речь идет о просьбе о выезде всех иностранных боевиков из Сирии, депортации тех, кого Трамп назвал палестинскими террористами, и помощи Соединенным Штатам в предотвращении возрождения ИГИЛ.
Отмечается, что в генеральной лицензии были перечислены авиакомпании Syrian Arab Airlines, Центральный банк Сирии и ряд других банков, несколько государственных нефтегазовых компаний и гостиница Four Seasons Damascus.
Сирия утром 24 мая поздравила отмену санкций со стороны США. Министерство иностранных дел страны назвало это "положительным шагом в правильном направлении для облегчения гуманитарных и экономических страданий страны".
Большинство санкций США против Сирии было наложено на правительство свергнутого сирийского президента Башара Асада и ключевых лиц в 2011 году после начала гражданской войны в стране.
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