США фактично зняли санкції з Сирії — що далі

США анулюють санкції щодо Сирії

Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє здійснювати операції за участю тимчасового сирійського уряду на чолі з президентом Ахмедом аль-Шараа, а також центрального банку і державних підприємств країни.

Генеральна ліцензія, відома як GL25, дозволяє здійснювати операції, заборонені Положенням про санкції щодо Сирії, фактично знімаючи санкції із країни, йдеться у заяві Мінфінансів США.

GL25 уможливить нові інвестиції та діяльність приватного сектору відповідно до стратегії президента «Америка понад усе».

На додачу до цього, державний секретар США Марко Рубіо видав 180-денне звільнення від санкцій відповідно до Закону Цезая (Caesar Act), щоб гарантувати, що обмеження не перешкоджатимуть інвестиціям та сприятимуть забезпеченню електроенергією, енергією, водою і санітарією, а також гуманітарним зусиллям.

Сьогоднішні дії є першим кроком у реалізації бачення президента щодо нових відносин між Сирією та Сполученими Штатами. Марко Рубіо Держсекретар США

Він додав, Трамп чітко дав зрозуміти, що очікує, що послаблення санкцій супроводжуватимуть дії з боку сирійського уряду.

Білий дім заявив після зустрічі Трампа із аль-Шараа минулого тижня, що американський лідер попросив Сирію дотримуватися кількох умов в обмін на послаблення санкцій. Зокрема, йдеться про прохання щодо виїзду всіх іноземних бойовиків із Сирії, депортацію тих, кого Трамп назвав палестинськими терористами, та допомогу Сполученим Штатам у запобіганні відродженню ІДІЛ.

Президент Трамп надає сирійському уряду шанс сприяти миру і стабільності як усередині Сирії, так і у відносинах Сирії з її сусідами, — сказав Рубіо. Поширити

Зазначається, що у генеральній ліцензії були також перераховані авіакомпанії Syrian Arab Airlines, Центральний банк Сирії та низка інших банків, кілька державних нафтогазових компаній та готель Four Seasons Damascus.

Сирія вранці 24 травня привітала скасування санкцій з боку США. Міністерство закордонних справ країни назвало це «позитивним кроком у правильному напрямку для полегшення гуманітарних та економічних страждань країни».

Більшість санкцій США проти Сирії були накладені на уряд поваленого сирійського президента Башара Асада та ключових осіб у 2011 році після початку громадянської війни в країні.