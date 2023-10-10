США готовятся на случай обострения ситуации в Израиле - CNN

США готовят план на случай обострения ситуации в Израиле из-за нападения террористов палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа и военного ответа израильской армии.

Что известно о реакции Белого дома на события в Израиле

По словам советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, американский лидер приказал провести планирование и консультации с другими западными партнерами.

Он отметил, что США перебросили авианосцы на побережье Израиля с целью помешать другим странам вмешаться в конфликт.

Позвольте мне внести ясность: мы не перемещали авианосец для ХАМАС. Мы заставили авианосец послать четкий сигнал о сдерживании других государств или негосударственных субъектов, которые могут попытаться расширить эту войну. Поделиться

Он отметил, что получил от президента поручение разработать план на случай всех возможных сценариев обострения ситуации.

Именно поэтому они глубоко вовлечены в это планирование, также консультируются с союзниками и партнерами по поводу всех потенциальных сценариев, которые могут развернуться в ближайшие дни.

Что говорит Байден

Между тем, президент Джо Байден подчеркнул, что США увеличат военную помощь Израилю на фоне атаки террористов ХАМАС.

Глава Белого дома отметил, что военная помощь будет представлять боеприпасы и ракеты для систем ПВО "Железный Купол".

Мы намерены убедиться, что Израиль не исчерпает эти критически важные ресурсы для защиты своих городов и граждан Поделиться

Конгрессу будет предложено принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности важнейших партнеров США.

Кроме этого, по словам пресс-секретаря Госдепа США Мэтью Миллера, глава ведомства Энтони Блинкен в ближайшие дни прибудет с визитом в Израиль.

По его словам, госсекретарь планирует обсудить с израильскими партнерами ситуацию на месте и то, как США могут продолжать оказывать лучшую поддержку в борьбе с террористами из ХАМАС.