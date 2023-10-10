США готуються на випадок загострення ситуації в Ізраїлі — CNN
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США готуються на випадок загострення ситуації в Ізраїлі — CNN

Джейк Салліван
Джерело:  CNN

США готують план на випадок загострення ситуації в Ізраїлі через напад терористів палестинського угруповання ХАМАС з сектора Газа та військову відповідь ізраїльскої армії. 

Що відомо про реакцію Білого дому на події в Ізраїлі

За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, американський лідер наказав провести планування та консультації із іншими західними партнерами.

Він зазначив, що США перекинули авіаносці до узбережжя Ізраїля із метою завадити іншим країнам втрутитись у конфлікт.

Дозвольте мені внести ясність: ми не переміщали авіаносець для ХАМАСу. Ми змусили авіаносець послати чіткий сигнал про стримування іншим державам або недержавним суб'єктам, які можуть спробувати розширити цю війну

Він зазначив, що отримав від президента доручення розробити план на випадок всіх ймовірних сценаріїв загострення ситуації.

Саме тому вони глибоко залучені в це планування, також консультуються із союзниками і партнерами з приводу всіх потенційних сценаріїв, які можуть розгорнутися найближчими днями.

Що каже Байден

Між тим президент Джо Байден підкреслив, що США збільшать військову допомогу Ізраїлю на тлі атаки терористів ХАМАС.

Глава Білого дому зазначив, що військова допомога представлятиме боєприпаси та ракети для систем ППО "Залізний Купол".

Ми збираємося переконатися, що Ізраїль не вичерпає ці критично важливі ресурси для захисту своїх міст і своїх громадян

Конгресу буде запропоновано вжити термінових заходів для фінансування потреб національної безпеки найважливіших партнерів США.

Окрім цього, за словами прессекретаря Держдепу США Метью Міллера, глава відомства Ентоні Блінкен найближчими днями прибуде з візитом до Ізраїля.

За його словами, держсекретар планує обговорити з ізраїльськими партнерами ситуацію на місці і те, як США можуть продовжувати надавати найкращу підтримку у боротьбі з терористами з ХАМАСу.

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