США и Британия отразили самую масштабную атаку хуситов в Красном море

ВМС США и Великобритании отразили масштабную атаку БпЛА, выпущенных поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами в Красном море.

Что известно об отражении самой масштабной атаки хуситов в Красном море

Отмечается, что попытка атаки была предпринята вечером 9 января. Хуситы атаковали БпЛА по контролируемым международным судоходным путям.

Представители Центрального командования армии США и Минобороны Великобритании сообщили, что хуситы пытались провести атаку с помощью 18 беспилотников иранского производства.

Кроме этого, хуситы выпустили две противокорабельные крылатые ракеты и одну противокорабельную баллистическую ракету.

Что известно об ответе ВМС США и Британии

Враждебные цели уничтожали британский эсминец Type 45 HMS Diamond, истребители F-18, базирующиеся на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower, три американских эсминца класса Arleigh Burke (USS Gravely (DDG 107), USS Laboon (DDG ) DDG 87)).

По словам главы Минобороны Британии Гранта Шеппса, это была самая масштабная атака хуситов в Красном море.

Развернув ракеты и пушки Sea Viper, эсминец Diamond уничтожил несколько ударных беспилотников, направлявшихся к нему и коммерческое судно в этом районе, при этом Diamond или его экипаж не пострадали, - подчеркнул Шеппс. Поделиться

Атака произошла накануне запланированного на среду голосования в Совбезе ООН по осуждению и требованию немедленного прекращения нападений повстанцев на торговые и коммерческие суда в Красном море.