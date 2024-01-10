США и Британия отразили самую масштабную атаку хуситов в Красном море

ВМС США и Великобритании отразили масштабную атаку БпЛА, выпущенных поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами в Красном море.
Что известно об отражении самой масштабной атаки хуситов в Красном море
Отмечается, что попытка атаки была предпринята вечером 9 января. Хуситы атаковали БпЛА по контролируемым международным судоходным путям.
Представители Центрального командования армии США и Минобороны Великобритании сообщили, что хуситы пытались провести атаку с помощью 18 беспилотников иранского производства.
Кроме этого, хуситы выпустили две противокорабельные крылатые ракеты и одну противокорабельную баллистическую ракету.
Что известно об ответе ВМС США и Британии
Враждебные цели уничтожали британский эсминец Type 45 HMS Diamond, истребители F-18, базирующиеся на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower, три американских эсминца класса Arleigh Burke (USS Gravely (DDG 107), USS Laboon (DDG ) DDG 87)).
По словам главы Минобороны Британии Гранта Шеппса, это была самая масштабная атака хуситов в Красном море.
Атака произошла накануне запланированного на среду голосования в Совбезе ООН по осуждению и требованию немедленного прекращения нападений повстанцев на торговые и коммерческие суда в Красном море.
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