США та Британія відбили найбільшу атаку хуситів у Червоному морі

ВМС США та Великої Британії відбили масштабну атаку БпЛА, випущених підтримуваними Іраном єменськими хуситами у Червоному морі.

Що відомо про відбиття наймасштабнішої атаки хуситів у Червоному морі

Зазначається, що спробу атаки було здійснено ввечорі 9 січня. Хусити атакували БпЛА по контрольованих міжнародних судноплавних шляхах.

Представники Центрального командування армії США та Міноборони Великої Британії повідомили, що хусити намагались провести атаку за допомогою 18 безпілотників іранського виробництва.

Окрім цього хусити випустили дві протикорабельні крилаті ракети і одну протикорабельну балістичну ракету.

Що відомо про відповідь ВМС США та Британії

Ворожі цілі знищували британський есмінець Type 45 HMS Diamond, винищувачі F-18, які базуються на американському авіаносці USS Dwight D. Eisenhower, три американські есмінці класу Arleigh Burke (USS Gravely (DDG 107), USS Laboon (DDG 58), USS Mason (DDG 87)).

За словами глави Міноборони Британії Гранта Шеппса, це була наймасштабніша атака хуситів у Червоному морі.

Розгорнувши ракети та гармати Sea Viper, есмінець Diamond знищив кілька ударних безпілотників, що прямували до нього і комерційне судно в цьому районі, при цьому Diamond чи його екіпаж не постраждали, - підкреслив Шеппс. Поширити

Атака сталася напередодні запланованого на середу голосування в Радбезі ООН щодо засудження та вимоги негайного припинення нападів повстанців на торговельні та комерційні судна у Червоному морі.