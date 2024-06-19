США и ключевые союзники Украины, в частности Великобритания, обсуждают обязательства перед Киевом, которые планируют объявить в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Что партнеры могут гарантировать Украине по результатам саммита НАТО в Вашингтоне

По информации журналистов со ссылкой на чиновников США, ряд европейских стран критикует Вашингтон за нежелание предоставлять Украине приглашение на членство в НАТО, как того требуют Польша и страны Балтии.

США и Германия предлагают пообещать Украине место в Альянсе, однако избежать предоставления четких гарантий, о которых говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг в апреле.

По информации издания, четкие формулировки по поводу будущего членства Украины являются критическими по результатам предстоящего саммита Альянса в Вашингтоне.

Союзники планируют обсудить этот вопрос в ближайшие дни, затем тщательно исследовать, поскольку это определит перспективу членства Украины и будет посылать реальный сигнал России.

На саммите мы сделаем конкретные шаги, чтобы приблизить Украину к НАТО и обеспечить наличие моста к членству, моста, который будет крепким и хорошо освещенным, отмечает глава Госдепа США Энтони Блинкен. Поделиться

Почему США отказываются поддерживать предоставление Украине четкой перспективы членства в НАТО

По словам одного из американских чиновников, в Белом доме сомневаются, что формулировка "необратимый путь" относительно членства Украины будет поддержана всеми странами Альянса, в частности Венгрией.

Ряд членов НАТО также не поддерживает формулировку «необратимый путь».

Поскольку до саммита остался примерно месяц, тема остается центральной точкой напряжения в текущих разговорах.

Большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации Байдена, когда речь идет об определении конкретного пути для Украины, - объясняет один из европейских дипломатов. Поделиться

Еще одно европейское чиновник отмечает, что страны ЕС подталкивали США к тому, чтобы сделать путь членства Украины в НАТО максимально четким.

Мы инстинктивно чувствуем, что следует проложить новый путь. Следует обратить внимание на скорейшее отслеживание членства Украины, - отмечает один из европейских чиновников. Поделиться

В апреле во время разговора с президентом Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс сейчас проводит работу, которая делает путь Украины в НАТО "необратимым", и когда придет время, Украина немедленно сможет получить членство.

Тем не менее, существует всеобщее признание того, что позиция НАТО вне саммита должна была измениться с прошлогодней встречи в Вильнюсе, когда союзники заявили, что "будущее Украины в НАТО".

Тогда члены альянса объявили, что они отменят требование Плана действий по членству для Украины, что облегчит вступление, но все же отказались сообщить временные рамки относительно того, сколько времени это может занять.

Еще в 2008 году на саммите НАТО в Будапеште Украина впервые предложила нечеткие обязательства по приглашению присоединиться в будущем.

Я уверен, что у нас также будет формулировка, что Украина станет членом альянса. Четкая формулировка, именно то, о чем мы договоримся… сейчас обсуждается между союзниками, - отметил Столтенберг на пресс-конференции в Госдепе США. Поделиться

Администрация Байдена разрекламировала свой недавно подписанный десятилетний оборонный пакт с Украиной, который называет себя "мостом возможного членства Украины в Альянсе НАТО". Но для многих европейцев этого недостаточно.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной начнутся только в том случае, если Киев официально откажется от своих стремлений по НАТО.

Официальные лица, с которыми общался CNN, подчеркнули, что по коммюнике НАТО еще не принято никаких решений, и содержание все еще активно обсуждается накануне саммита.