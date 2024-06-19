США та ключові союзники України, зокрема, Велика Британія, обговорюють забов'язанння перед Києвом, які планують оголосити в рамках саміту НАТО у Вашингтоні.

Що партнери можуть гарантувати Україні за результатами саміту НАТО у Вашингтоні

За інформацією журналістів із посиланням на високопосадовців США, низка європейських країн критикує Вашингтон за небажання надавати Україні запрошення на членство в НАТО, як того вимагають Польща та країни Балтії.

США та Німеччина пропонують пообіцяти Україні місце в Альянсі, однак уникнути надання чітких гарантій, про які говорив генсек НАТО Єнс Столтенберг у квітні.

За інформацією видання, чітки формулювання щодо майбутнього членства України є критичними за результатами майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні.

Союзники планують обговорити це питання найближчими днями, а потім ретельно дослідити, оскільки це визначить перспективу членства України і посилатиме реальний сигнал Росії.

На саміті ми зробимо конкретні кроки, щоб наблизити Україну до НАТО та забезпечити наявність моста до членства, моста, який буде міцним і добре освітленим, — зазначає очільник Держдепу США Ентоні Блінкен. Поширити

Чому США відмовляються підтримувати надання Україні чіткої перспективи членства в НАТО

За словами одного з американських високопосадовців, у Білому домі сумніваються, що формулювання "незворотний шлях" щодо членства України буде підтримано усіма країнами Альянсу, зокрема Угорщиною.

Низка членів НАТО також не підтримує формулювання “незворотний шлях”.

Оскільки до саміту залишився приблизно місяць, ця тема залишається центральною точкою напруги в поточних розмовах.

Більшість країн Центральної Європи розчаровані двозначністю та зволіканням адміністрації Байдена, коли йдеться про окреслення конкретного шляху для України, — пояснює один з європейських дипломатів. Поширити

Ще один європейський посадовець зазначає, що країни ЄС підштовхували США до того, щоб зробити шлях членства України в НАТО максимально чітким.

Ми інстинктивно відчуваємо, що слід прокласти новий шлях. Слід звернути увагу на швидке відстеження членства України, — зазначає один з європейських посадовців. Поширити

У квітні під час розмови з президентом Володимиром Зеленським генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс наразі проводить роботу, яка робить шлях України до НАТО “незворотнім”, і коли прийде час, Україна негайно зможе отримати членство.

Тим не менш, існує загальне визнання того, що позиція НАТО поза самітом повинна була змінитися з минулорічної зустрічі у Вільнюсі, коли союзники заявили, що "майбутнє України в НАТО".

Тоді члени альянсу оголосили, що вони скасують вимогу щодо Плану дій щодо членства для України, що полегшить вступ, але все ж відмовилися повідомити часові рамки щодо того, скільки часу це може зайняти.

Ще в 2008 році на саміті НАТО в Будапешті Україні вперше запропонували нечіткі зобов'язання щодо запрошення приєднатися в майбутньому.

Я впевнений, що ми також матимемо формулювання, що Україна стане членом альянсу. Чітке формулюванняа, саме те, про що ми домовимося… зараз обговорюється між союзниками, — зазначив Столтенберг на прес-конференції в Держдепі США. Поширити

Адміністрація Байдена розрекламувала свій нещодавно підписаний десятирічний оборонний пакт з Україною, який називає себе "мостом до можливого членства України в Альянсі НАТО". Але для багатьох європейців цього недостатньо.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що мирні переговори з Україною розпочнуться, лише якщо Київ офіційно відмовиться від своїх прагнень щодо НАТО.

Офіційні особи, з якими спілкувався CNN, підкреслили, що щодо комюніке НАТО ще не прийнято жодних рішень, і зміст все ще активно обговорюється напередодні саміту.