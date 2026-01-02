США инвестируют более 500 млн долл в военную инфраструктуру Польши

США выделят более 500 млн долл. на развитие инфраструктуры на военных базах в Польше.
Главные тезисы
- США инвестируют более 500 млн долларов в развитие военной инфраструктуры в Польше.
- Укрепление военных баз в Польше способствует увеличению безопасности на восточном фланге НАТО.
- В Польше в настоящее время дислоцировано более 10 тыс американских военнослужащих, что свидетельствует о крепких союзах между странами.
США усилят военные базы в Польше
Инвестиции будут направлены в четыре военные базы. Об этом сообщил в Хречнике польского правительства Адам Шлапка.
В настоящее время в Польше дислоцировано более 10 тыс. американских военнослужащих. США увеличили вдвое размещенный в республике военный контингент в феврале 2022 года.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осенью сказал, что американская сторона заверила в отсутствии намерений сокращать военное присутствие в его стране.
Перед этим Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.
