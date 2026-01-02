США інвестують понад 500 млн дол у військову інфраструктуру Польщі

США виділять понад 500 млн дол на розвиток інфраструктури на військових базах у Польщі.

США підсилять військові бази у Польщі

Інвестиції будуть спрямовані у чотири військові бази. Про це повідомив в Х речник польського уряду Адам Шлапка.

Міцні союзи — це реальна безпека. США затвердили інвестиції на суму понад 500 млн доларів у військову інфраструктуру в Польщі — у Дравську Поморському, Повідзі, Вроцлаві та Лаську. Співпраця з Америкою зміцнює оборону країни та східний фланг НАТО. Поширити

Наразі в Польщі дислоковано понад 10 тис. американських військовослужбовців. США збільшили вдвічі розміщений у республіці військовий контингент у лютому 2022 року.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш восени сказав, що американська сторона запевнила у відсутності намірів скорочувати військову присутність у його країні.

Перед цим Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.