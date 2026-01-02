США інвестують понад 500 млн дол у військову інфраструктуру Польщі

США виділять понад 500 млн дол на розвиток інфраструктури на військових базах у Польщі.
Головні тези:
- США інвестують понад 500 млн доларів у розвиток військової інфраструктури у Польщі.
- Це допоможе зміцнити оборонні можливості країни та підвищити безпеку на східному фланзі НАТО.
- Інвестиції спрямовані на чотири військові бази в Дравську Поморському, Повідзі, Вроцлаві та Лаську.
США підсилять військові бази у Польщі
Інвестиції будуть спрямовані у чотири військові бази. Про це повідомив в Х речник польського уряду Адам Шлапка.
Наразі в Польщі дислоковано понад 10 тис. американських військовослужбовців. США збільшили вдвічі розміщений у республіці військовий контингент у лютому 2022 року.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш восени сказав, що американська сторона запевнила у відсутності намірів скорочувати військову присутність у його країні.
Перед цим Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.
